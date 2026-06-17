Чотири роки тому ЄС відкрив двері перед Україною: що змінилося відтоді

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У середу, 17 червня, виповнюється чотири роки з моменту, коли Європейська комісія підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це рішення стало переломним у відносинах Києва та Брюсселя і закріпило європейський курс України на найвищому політичному рівні. В умовах повномасштабної війни воно також стало потужним сигналом підтримки з боку європейських партнерів.

Новини.LIVE розповідають, що змінилося відтоді.

Чотири роки тому ЄС визнав європейське майбутнє України

Рекомендацію Єврокомісії було оприлюднено 17 червня 2022 року після розгляду української заявки на членство. Уже за кілька днів лідери держав ЄС підтримали цю пропозицію, відкривши для України новий етап євроінтеграції.

Прагнення України приєднатися до Європейського Союзу формувалося протягом десятиліть, однак саме після початку повномасштабного вторгнення Росії процес різко прискорився. Наприкінці лютого 2022 року Київ офіційно подав заявку на вступ до ЄС, а європейські інституції розпочали її розгляд у рекордно короткі терміни.

Рустан Стефанчук, Володимир Зеленський та Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України до ЄС. Фото: пресслужба ОП

Позитивний висновок Єврокомісії став підтвердженням того, що Україна розглядається як частина європейського політичного та економічного простору.

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Отримання статусу кандидата не означало негайного вступу до Євросоюзу. Натомість країна отримала можливість перейти до наступних етапів переговорного процесу та прискорити адаптацію законодавства до стандартів ЄС.

Для подальшого просування Київ мав виконати низку умов, пов'язаних із реформуванням судової системи, антикорупційною політикою, зміцненням демократичних інститутів та захистом прав громадян.

Наступний крок — переговори про членство

За останні роки Україна продовжила виконувати необхідні вимоги та поглиблювати співпрацю з Брюсселем. Результатом цієї роботи стало рішення Європейського Союзу розпочати переговори про вступ.

Фактично країна перейшла від етапу політичного визнання європейської перспективи до практичної роботи над майбутнім членством. Цей процес залишається тривалим і потребує подальших реформ, однак уже зараз він вважається одним із найбільших досягнень української зовнішньої політики останніх років.

Володимир Зеленський в Європарламенті. Фото: Reuters

У червні 2022 року рекомендація Єврокомісії мала значення не лише як бюрократична процедура. Для мільйонів українців вона стала свідченням того, що навіть під час війни країна продовжує рухатися до стратегічної мети — повноправного членства в Європейському Союзі.

Через чотири роки після того історичного рішення Україна вже веде переговори про вступ і продовжує змінюватися відповідно до європейських правил. Саме тому 17 червня 2022 року залишається однією з ключових дат сучасної історії української євроінтеграції.

Україна відкрила перший переговорний кластер з ЄС

Як писали Новини.LIVE, 15 червня Україна відкрила перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу. Він стосується основ прав людини. Тобто Україна має провести реформи, які стосуються цієї тематики.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомляв, що всі шість кластерів Україна відкриє до кінця липня. За його словами, цей крок є фактичним початком завершальної стадії інтеграції до Європейського Союзу.