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Главная Новости дня Будник: в Украине могут рассмотреть вопрос о пересдаче НМТ по математике

Будник: в Украине могут рассмотреть вопрос о пересдаче НМТ по математике

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 21:23
Будник: в Украине могут рассмотреть вопрос о пересдаче НМТ по математике
Дети сдают НМТ. Фото: rv.gov.ua

Советник-уполномоченный по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник заявила, что государство может рассмотреть возможность повторной сдачи Национального мультипредметного теста по математике. В то же время она выступает против полной отмены этого предмета.

Об этом Ольга Будник сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Математика на НМТ

"Я на самом деле считаю, что математика нужна. Я думаю, что максимум диалог в обществе может быть вокруг отдельных специальностей, например, в сфере художественного образования, и то в отдельно взятых. Но в целом на самом деле это точно не вредит", — отметила Будник.

В то же время она говорит, что можно говорить о том, чтобы оказывать дополнительную поддержку учащимся, а также, возможно, предоставить возможность пересдать экзамен.

"Я думаю, что такой подход со стороны государства может быть как партнерство по отношению к нашим детям", — добавила Будник.

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Отметим, министр образования и науки Оксен Лисовая в комментарии Новини.LIVE заявила, что информационные атаки вокруг НМТ искусственно снижают уверенность украинских подростков в собственных знаниях и могут побудить их рассматривать поступление в зарубежные учебные заведения.

Также Лисовой категорически выступил против отмены математики на НМТ. По его словам, каждый абитуриент при поступлении в высшее учебное заведение обязан подтвердить свои базовые знания.

Украина математика НМТ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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