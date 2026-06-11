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Лисовый назвал рассказы о сложном НМТ мифом и ИПСО

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 11:17
Лисовый назвал рассказы о сложном НМТ мифом и ИПСО
Оксен Лесной. Фото: УНИАН

Информационные атаки на НМТ искусственно подрывают веру украинских подростков в собственные силы и подталкивают их к поступлению в зарубежные колледжи и университеты. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, распространенные в сети рассказы о «непосильных» тестах являются обычными мифами, поскольку реальная статистика экзаменов свидетельствует о прекрасной подготовке украинских учеников.

Об этом Оксен Лисовый заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Лисовой отверг жалобы на сложный НМТ

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый назвал такие заявления искусственно созданными мифами, которые часто носят злонамеренный характер и работают как спланированная информационная кампания. Главная цель этих манипуляций заключается в том, чтобы запугать подростков и заставить их уехать в соседние европейские страны, где уровень образования часто ниже, чем в украинских регионах.

Глава ведомства обратил внимание на официальную статистику прошлого года, которая наглядно демонстрирует успехи подростков, в частности при сдаче экзамена по иностранному языку.

"Просто посмотрите, как молодежь сдает тесты. Миф прошлого года — английский язык невозможно сдать, носители языка не сдают английский язык. Смотрим результаты теста по английскому языку. Средний балл нашего абсолютно среднего пикового показателя, баллы средние выше, чем у тех носителей языка, которые пробовали в нашей школе разные языки, из этого я делаю вывод, лучше, чем у носителей языка. Поэтому это мифы, и в том числе мифы, направленные на то, чтобы отбить у нашей молодежи веру в их возможности здесь, в Украине", — сообщил Оксен Лисовый.

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Министр призвал будущих студентов и их родителей не поддаваться психологическому давлению и манипулятивным сообщениям в интернете. Наративы о том, что обучение в Украине превратилось в сплошной кошмар, мол, создаются намеренно, чтобы подорвать самооценку молодежи и изменить их жизненные планы в пользу эмиграции.

"Вот такой удар, такая ИПСО, такая коммуникационная кампания, что ой здесь все невозможно, ой здесь ужасно трудно учиться, ой ужасно сложный тест, ой, вы ничего не сдадите — это о разочаровании, о подрыве веры в себя и выталкивании нашей молодежи на траекторию, что давайте лучше поедем куда-нибудь, в какую-то там восточноевропейскую страну, где получим какое-то там образование, не всегда лучше, чем мы можем в среднем получить", — подытожил глава Министерства образования и науки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как в Украине обсуждают реформирование НМТ и предлагают сократить количество экзаменационных дисциплин до трех предметов на время войны.

Глава правительства Юлия Свириденко и глава МОН Оксен Лисовый высказались категорически против исключения математики из обязательного блока, поскольку считают это важной частью проверки базовых знаний абитуриентов. В то же время организация тестирования в условиях обстрелов демонстрирует значительные сбои. Из-за ситуации с безопасностью в Одесской области абитуриенты провели в укрытиях и аудиториях около 13 часов. На этот инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который требует от профильного министерства немедленных изменений в регламенте НМТ, поскольку такой формат нарушает права учащихся и не гарантирует равных условий поступления. В качестве альтернативы части измученных подростков предложили пересдачу на дополнительной сессии.

НМТ школьники Оксен Лисовой ИПСО
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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