Лісовий назвав розповіді про складний НМТ міфом та ІПСО

Оксен Лісовий. Фото: УНІАН

Інформаційні атаки на НМТ штучно підривають віру українських підлітків у власні сили та підштовхують їх до вступу у закордонні коледжі й університети. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, поширені у мережі розповіді про "непосильні" тести є звичайними міфами, оскільки реальна статистика екзаменів свідчить про чудову підготовку українських учнів.

Про це Оксен Лісовий заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Лісовий відкинув скарги на складний НМТ

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав такі заяви штучно створеними міфами, які часто мають злонавмисний характер і працюють як спланована інформаційна кампанія. Головна мета цих маніпуляцій полягає в тому, щоб залякати підлітків та змусити їх виїхати до сусідніх європейських країн, де рівень освіти часто є нижчим, ніж в українських регіонах.

Очільник відомства звернув увагу на офіційну статистику минулого року, яка наочно демонструє успіхи підлітків, зокрема під час складання іспиту з іноземної мови.

"Просто подивіться, як молодь складає тести. Міф минулого року – англійську мову неможливо скласти, нейтів-спікери не складають англійську мову. Дивимося результати тесту з англійської мови. Середній бал нашого абсолютно середнього пікового показника, бали середні вищі, ніж у тих нейтів-спікерів, які пробували в нашій школі різні мови, з цього я роблю висновок, краще, ніж нейтів-спікери. Тому це міфи, і в тому числі міфи спрямовані на те, щоб зневірити нашу молодь в їхніх можливостях тут, в Україні", — повідомив Оксен Лісовий.

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Міністр закликав майбутніх студентів та їхніх батьків не піддаватися на психологічний тиск та маніпулятивні повідомлення в інтернеті. Наративи про те, що навчання в Україні перетворилося на суцільний жах, мовляв, створюються навмисно, щоб підірвати самооцінку молоді та змінити їхні життєві плани на користь еміграції.

"От такий удар, така ІПСО, така комунікаційна кампанія, що ой тут все неможливо, ой тут жахливо важко навчатися, ой жахливо важкий тест, ой ви нічого не здасте – це про зневіру, про підрив віри в себе і виштовхування нашої молоді на траєкторію, що давайте краще поїдемо кудись, в якусь там східну європейську країну, де отримаємо якусь там освіту не завжди краще, ніж ми можемо в середньому отримати", — підсумував керівник Міністерства освіти і науки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як в Україні обговорюють реформування НМТ і пропонують зменшити кількість екзаменаційних дисциплін до трьох предметів на час війни.

Глава уряду Юлія Свириденко та очільник МОН Оксен Лісовий висловилися категорично проти вилучення математики із обов'язкового блоку, бо вважає це важливою частиноють перевірки базових знань вступників. Водночас організація тестування в умовах обстрілів демонструє значні збої. Через безпекову ситуацію в Одеській області абітурієнти провели в укриттях та аудиторіях близько 13 годин. На цей інцидент відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який вимагає від профільного міністерства негайних змін у регламенті НМТ, оскільки такий формат порушує права учнів та не гарантує рівних умов вступу. Як альтернативу, частині виснажених підлітків запропонували перездачу на додатковій сесії.