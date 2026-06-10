Міністр освіти Лісовий виступив проти скасування математики на НМТ

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Facebook/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий категорично виступив проти ініціативи щодо скасування математики як обов'язкового предмета під час складання Національного мультипредметного тесту. Він вважає, що кожен абітурієнт під час вступу до вищого навчального закладу зобов'язаний підтвердити свої базові знання. Саме тому міністерство не збирається змінювати затверджену структуру тестування чи відмовлятися від поточної моделі іспитів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Позиція МОН щодо математики

У міністерстві впевнені, що відпускати точні науки на вибір випускників зараз не можна через ризик падіння загального рівня освіти.

"Міністерство освіти абсолютно чітко стоїть на позиції: тест, який дозволяє вступати до університету, передбачає базові знання в таких речах, як читати, писати і рахувати. Ну і ще одна дисципліна за вибором", — повідомив Оксен Лісовий.

Окрім математики, чиновник окремо відзначив величезну важливість історії України, оскільки цей предмет формує національну ідентичність та світогляд.

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Суперечки навколо формату вступної кампанії

Така реакція міністра з'явилася після спроб деяких політиків переглянути правила тестування для майбутніх абітурієнтів.

Зокрема, у Верховній Раді вже звучать пропозиції суттєво полегшити життя випускникам та скоротити кількість обов'язкових блоків у Національному мультипредметному тесті для вступної кампанії 2027 року. Проте у МОН наголошують, що чинна система є оптимальною і ламати її не потрібно.

Раніше Новини.LIVE писали, що міністерство освіти і науки України посилить контроль за відвідуваністю у школах та працюватиме з ювенальною поліцією щодо цього питання.. Оксен Лісовий зазначив, що тепер до цієї ситуації будуть ставитися набагато жорсткіше.

Також ми повідомляли, що Оксен Лісовий заявив, що не планує залишати посаду. Так він прокоментував чутки щодо своєї можливої відставки. Міністр освіти каже, що для нього пріоритетом є впровадження необхідних змін у освіті, а не крісло.