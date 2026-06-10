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Министр образования Лисовой выступил против отмены математики на НМТ

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 17:15
Министр образования Лисовой выступил против отмены математики на НМТ
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Facebook/oksenlisovyi

Министр образования и науки Оксен Лисовой категорически выступил против инициативы об отмене математики как обязательного предмета при сдаче Национального мультипредметного теста. Он считает, что каждый абитуриент при поступлении в высшее учебное заведение обязан подтвердить свои базовые знания. Именно поэтому министерство не собирается менять утвержденную структуру тестирования или отказываться от текущей модели экзаменов.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Позиция МОН по математике

В министерстве уверены, что оставлять точные науки на выбор выпускников сейчас нельзя из-за риска падения общего уровня образования.

"Министерство образования абсолютно четко стоит на позиции: тест, который позволяет поступать в университет, предусматривает базовые знания в таких вещах, как читать, писать и считать. Ну и еще одна дисциплина по выбору", — сообщил Оксен Лисовой.

Помимо математики, чиновник отдельно отметил огромную важность истории Украины, поскольку этот предмет формирует национальную идентичность и мировоззрение.

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Споры вокруг формата вступительной кампании

Такая реакция министра появилась после попыток некоторых политиков пересмотреть правила тестирования для будущих абитуриентов.

В частности, в Верховной Раде уже звучат предложения существенно облегчить жизнь выпускникам и сократить количество обязательных блоков в Национальном мультипредметном тесте для вступительной кампании 2027 года. Однако в МОН подчеркивают, что действующая система является оптимальной и ломать ее не нужно.

Ранее Новини.LIVE писали, что Министерство образования и науки Украины усилит контроль за посещаемостью в школах и будет работать с ювенальной полицией по этому вопросу. Оксен Лисовой отметил, что теперь к этой ситуации будут относиться гораздо жестче.

Также мы сообщали, что Оксен Лисовой заявил, что не планирует покидать свой пост. Так он прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Министр образования говорит, что для него приоритетом является внедрение необходимых изменений в образовании, а не кресло.

МОН НМТ Оксен Лисовой
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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