Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Будник: в Україні можуть розглянути перездачу НМТ з математики

Будник: в Україні можуть розглянути перездачу НМТ з математики

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 21:23
Будник: в Україні можуть розглянути перездачу НМТ з математики
Діти складають НМТ. Фото: rv.gov.ua

Радниця-уповноважена з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник заявила, що держава може розглянути перездачу Національного мультипредметного тесту з математики. Водночас вона проти повного скасування предмета.

Про це Ольга Будник сказала в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Математика на НМТ

"Я насправді вважаю, що математика потрібна. Я думаю, що максимум діалог в суспільстві може бути довкола окремих спеціальностей, наприклад, в сфері мистецької освіти і то в окремо взятих. Але загалом насправді це точно не шкодить", — зазначила Будник.

Водночас вона каже, що можна говорити про те, аби давати додаткову підтримку тим, хто навчається, а також, можливо, дозволити мати можливість перездати.

"Я думаю, що такий підхід зі сторони держави може бути як партнерство по відношенню до наших дітей", — додала Будник.

Читайте також:

Зазначимо, міністр освіти та науки Оксен Лісовий в коментарі Новини.LIVE заявив, що інформаційні атаки навколо НМТ штучно знижують впевненість українських підлітків у власних знаннях і можуть спонукати їх розглядати вступ до закордонних навчальних закладів.

Також Лісовий категорично виступив проти скасування математики на НМТ. За його словами, кожен абітурієнт під час вступу до вищого навчального закладу зобов'язаний підтвердити свої базові знання.

Україна математика НМТ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації