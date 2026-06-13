Будник: в Україні можуть розглянути перездачу НМТ з математики

Діти складають НМТ. Фото: rv.gov.ua

Радниця-уповноважена з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник заявила, що держава може розглянути перездачу Національного мультипредметного тесту з математики. Водночас вона проти повного скасування предмета.

Про це Ольга Будник сказала в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Математика на НМТ

"Я насправді вважаю, що математика потрібна. Я думаю, що максимум діалог в суспільстві може бути довкола окремих спеціальностей, наприклад, в сфері мистецької освіти і то в окремо взятих. Але загалом насправді це точно не шкодить", — зазначила Будник.

Водночас вона каже, що можна говорити про те, аби давати додаткову підтримку тим, хто навчається, а також, можливо, дозволити мати можливість перездати.

"Я думаю, що такий підхід зі сторони держави може бути як партнерство по відношенню до наших дітей", — додала Будник.

Читайте також:

Зазначимо, міністр освіти та науки Оксен Лісовий в коментарі Новини.LIVE заявив, що інформаційні атаки навколо НМТ штучно знижують впевненість українських підлітків у власних знаннях і можуть спонукати їх розглядати вступ до закордонних навчальних закладів.

Також Лісовий категорично виступив проти скасування математики на НМТ. За його словами, кожен абітурієнт під час вступу до вищого навчального закладу зобов'язаний підтвердити свої базові знання.