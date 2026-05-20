Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Будет много вопросов: Подоляк о втором сроке Зеленского

Будет много вопросов: Подоляк о втором сроке Зеленского

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 13:33
Будет много вопросов: Подоляк о втором сроке Зеленского
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОПУ

В команде президента допускают возможность участия Владимира Зеленского в предстоящих выборах. В то же время окончательное решение будет зависеть исключительно от самого главы государства. В Офисе президента отмечают, что после завершения войны страна столкнется с масштабными вызовами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире Апостроф TV.

Подоляк о возможном втором сроке президентства Зеленского

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал вопрос возможного баллотирования Владимир Зеленский на второй президентский срок.

По его словам, сейчас это остается сложным и прежде всего личным решением для Зеленского, учитывая нагрузки и ответственность, которые он несет во время полномасштабной войны.

Подоляк отметил, что после завершения боевых действий Украина столкнется с большим количеством внутренних вызовов — от восстановления государства до преодоления последствий войны. Именно поэтому, по его мнению, продолжение каденции действующего президента может стать одним из вариантов для обеспечения стабильности в переходный период.

Читайте также:

Комментируя возможное участие Зеленского в предстоящих выборах, Подоляк обратил внимание на сложность ситуации и значительный уровень ответственности, который лежит на главе государства.

"Это сложный вопрос.Это ему решать. Потому что нагрузка, которую он переживает, огромная. И так непросто, а еще после войны будет много вопросов, на которые надо будет отвечать. На мой взгляд, неплохая стратегия идти сразу на второй срок. С точки зрения, что можно взять на себя ответственность за решение послевоенного кризиса, потому что он будет в любом случае", — пояснил Подоляк.

Новини.LIVE информировали, что недавно Михаил Подоляк заявил, что в Украине выборы возможны только после завершения активной фазы войны и стабильного прекращения огня. По его мнению, до конца 2026 года запуск избирательного процесса остается маловероятным, а ключевым условием является давление на Россию.

Новини.LIVE также сообщали, что в марте 2026 года первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала возможное участие Владимира Зеленского в следующих президентских выборах. Она заявила, что не влияет на его политические решения и считает этот путь сложным и изнурительным. По ее словам, окончательное решение относительно второго срока президент будет принимать самостоятельно.

Владимир Зеленский выборы Михаил Подоляк
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации