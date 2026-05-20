Будет много вопросов: Подоляк о втором сроке Зеленского

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОПУ

В команде президента допускают возможность участия Владимира Зеленского в предстоящих выборах. В то же время окончательное решение будет зависеть исключительно от самого главы государства. В Офисе президента отмечают, что после завершения войны страна столкнется с масштабными вызовами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире Апостроф TV.

Подоляк о возможном втором сроке президентства Зеленского

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал вопрос возможного баллотирования Владимир Зеленский на второй президентский срок.

По его словам, сейчас это остается сложным и прежде всего личным решением для Зеленского, учитывая нагрузки и ответственность, которые он несет во время полномасштабной войны.

Подоляк отметил, что после завершения боевых действий Украина столкнется с большим количеством внутренних вызовов — от восстановления государства до преодоления последствий войны. Именно поэтому, по его мнению, продолжение каденции действующего президента может стать одним из вариантов для обеспечения стабильности в переходный период.

Читайте также:

Комментируя возможное участие Зеленского в предстоящих выборах, Подоляк обратил внимание на сложность ситуации и значительный уровень ответственности, который лежит на главе государства.

"Это сложный вопрос.Это ему решать. Потому что нагрузка, которую он переживает, огромная. И так непросто, а еще после войны будет много вопросов, на которые надо будет отвечать. На мой взгляд, неплохая стратегия идти сразу на второй срок. С точки зрения, что можно взять на себя ответственность за решение послевоенного кризиса, потому что он будет в любом случае", — пояснил Подоляк.

Новини.LIVE информировали, что недавно Михаил Подоляк заявил, что в Украине выборы возможны только после завершения активной фазы войны и стабильного прекращения огня. По его мнению, до конца 2026 года запуск избирательного процесса остается маловероятным, а ключевым условием является давление на Россию.

Новини.LIVE также сообщали, что в марте 2026 года первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала возможное участие Владимира Зеленского в следующих президентских выборах. Она заявила, что не влияет на его политические решения и считает этот путь сложным и изнурительным. По ее словам, окончательное решение относительно второго срока президент будет принимать самостоятельно.