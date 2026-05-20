Буде багато питань: Подоляк про другий термін Зеленського

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: ОПУ

У команді президента допускають можливість участі Володимира Зеленського у майбутніх виборах. Водночас остаточне рішення залежатиме виключно від самого глави держави. В Офісі президента наголошують, що після завершення війни країна зіткнеться з масштабними викликами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву радника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі Апостроф TV.

Подоляк про можливий другий термін президентства Зеленського

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував питання можливого балотування Володимир Зеленський на другий президентський термін.

За його словами, нині це залишається складним і передусім особистим рішенням для Зеленського, враховуючи навантаження та відповідальність, які він несе під час повномасштабної війни.

Подоляк зазначив, що після завершення бойових дій Україна зіткнеться з великою кількістю внутрішніх викликів — від відновлення держави до подолання наслідків війни. Саме тому, на його думку, продовження каденції чинного президента може стати одним із варіантів для забезпечення стабільності в перехідний період.

Коментуючи можливу участь Зеленського у майбутніх виборах, Подоляк звернув увагу на складність ситуації та значний рівень відповідальності, який лежить на главі держави.

"Це складне питання. Це йому вирішувати. Бо навантаження, яке він переживає, величезне. І так непросто, а ще після війни буде багато питань, на які треба буде відповідати. На мій погляд, непогана стратегія йти відразу на другий термін. З точки зору, що можна взяти на себе відповідальність за вирішення післявоєнної кризи, бо вона буде в будь-якому випадку", — пояснив Подоляк.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Михайло Подоляк заявив, що в Україні вибори можливі лише після завершення активної фази війни та стабільного припинення вогню. На його думку, до кінця 2026 року запуск виборчого процесу залишається малоймовірним, а ключовою умовою є тиск на Росію.

Новини.LIVE також повідомляли, що у березні 2026 року перша леді України Олена Зеленська прокоментувала можливу участь Володимира Зеленського у наступних президентських виборах. Вона заявила, що не впливає на його політичні рішення та вважає цей шлях складним і виснажливим. За її словами, остаточне рішення щодо другого терміну президент ухвалюватиме самостійно.