Панически боятся — как Россия отреагировала на назначение Буданова

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

После официального назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины 2 января 2026 года российская пропагандистская экосистема синхронно перешла в режим демонизации. Украинские медиа и международные редакции зафиксировали, что кадровое решение подается как усиление контура безопасности государства на фоне дипломатического трека, в частности переговоров и разговоров о гарантиях безопасности.

У россиян паника из-за Буданова

В российских медиа реакции на слова Буданова относительно будущего Украины часто сопровождаются чрезмерными страхами и драматическими формулировками, что усиливает восприятие его как "страшного врага". Эти нарративы активно циркулируют как в телеэфирах, так и в соцсетях.

В частности, недавно Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват, который свидетельствует о панике среди россиян из-за назначения Буданова. Россиянка эмоционально прокомментировала смену руководства Офиса президента Украины. Она назвала Буданова "фашистом".

"Теперь у них (у Украины — ред.) Буданов вместо Ермака. Так что изверг. То фашист первый. И еще и на президентский пост нацеливается", — заявила россиянка.

В ГУР отмечают, что такая реакция свидетельствует о росте тревоги среди граждан России, особенно в приграничных регионах, из-за внутренних политических процессов в Украине и кадровых решений ее руководства.

Параллельно в соцсетях распространяется видеофрагмент с Ольгой Скабеевой, где она комментирует назначение Буданова и использует лексику вроде "суровый" и "терроризм" в привязке к его роли в направлении безопасности.

Публично этот месседж ложится в уже знакомую рамку: Россия пытается представить любое усиление украинского сектора безопасности как "террористический курс", а персонально Буданова как "символ" этого курса.

Эту рамку прямо озвучивают российские медиа. Например, в комментариях для российской прессы назначение подается как якобы доказательство "невозможности мирного урегулирования" и как "усиление террористического характера" украинской политики.

Украинские обозреватели фиксируют, что пропаганда сознательно "подвязывает" назначение Буданова к темам, которые Кремль продвигает одновременно, обвинения Украины в "терроризме", информационные вбросы об атаках и попытки давления на западных партнеров.

Что это означает в коммуникационном смысле?

Цель №1 — делегитимизация. Слово "терроризм" в этой истории работает как универсальный ярлык, который должен заменить предметный разговор о войне, праве на самооборону и переговоры.

Цель №2 — давление на переговорный трек. Когда Кремль понимает, что фигура является влиятельной в сфере безопасности и дипломатическом контуре, он пытается сделать ее "токсичной" для внешней аудитории.

Цель №3 — мобилизация внутренней аудитории РФ. Демонизация оппонента нужна, чтобы держать собственную публику в логике "осажденной крепости".

И да, это выглядит как маркер того, что Буданова в Москве воспринимают всерьез. У пропаганды простое правило: кого не боятся, того не "назначают террористом" в прайм-тайме. (Когда в эфире заканчиваются факты, обычно начинается слово "терроризм".)

Таким образом, российская пропагандистская кампания не только пытается делегитимизировать отдельное лицо, но и оказывает давление на внешних партнеров и мобилизует собственную аудиторию. Для Украины это сигнал того, что кадровые решения воспринимаются врагом серьезно, и что коммуникация по безопасности и дипломатии остается ключевым фронтом информационной войны.

Буданов намекает России, какое будущее ее ждет

Отметим, что истерика от Буданова у россиян началась еще в 2022 году. Они встревожились из-за карты с расчлененной Россией, которая высылали в его кабинете (в то время он был главой Главного управления разведки Минобороны). В программе Ольги Скабеевой карту назвали "смертельно опасной вещью".

На карте Курская и Белгородская области были дорисованы к Украине, Калининградская — к ФРГ, Карелия и северо-запад — к Финляндии, а Курильские острова — к Японии.

Карта Буданова. Фото: кадр из видео

"Вот эта карта, которую повесил себе Буданов... Так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому такое разделение — это смертельно опасная вещь, и об этом забывать нельзя", — заявил тогда российский эксперт.

Также на свой день рождения в 2023 году Буданов разрезал торт в виде той карты России, которая висела в его кабинете.

Кирилл Буданов с тортом. Фото: ТСН

Буданов как переговорщик

Издание Sky News назвало Буданова главным казирем Украины в плане переговоров по завершению войны. Военные и разведка США уважают его, а сам факт его участия в переговорном процессе является важным сигналом.

Одобрительно отозвался об украинской переговорной команде, отдельно отметив Буданова, и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он отметил, что Украина имеет сильную и профессиональную переговорную команду.

Более того, согласно результатам январского опроса Киевского международного института социологии, в рейтинге общественного доверия Буданов существенно сократил разрыв с бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

Что известно о Буданове

Кирилл Буданов работает в рядах военной разведки с 2007 года. С начала российской агрессии против Украины (с 2014 года) он участвовал в боевых операциях и трижды получал ранения.

В августе 2016 года, с 6 по 8 числа, Буданов возглавил спецоперацию во временно оккупированном Армянске на полуострове Крым. Пятеро украинских спецназовцев должны были доставить оружие и взрывчатку вблизи российских военных объектов, но план был разоблачен. Столкнувшись со спецподразделением ФСБ "Вымпел", разведчики вступили в бой, который длился несколько минут и завершился ликвидацией противника. Во время рейда был уничтожен подполковник ФСБ, еще двое сотрудников спецслужбы получили ранения. Все участники операции вернулись в Украину.

Еще одной знаковой успешной операцией ГУР в период полномасштабного вторжения стал захват российского военного вертолета Ми-8 в 2023 году. Самолет был выведен с территории России на украинский аэродром, а семью пилота заблаговременно вывезли из государства-агрессора. На подготовку этой операции ушло более шести месяцев.

В 2018-2020 годах Буданов также выполнял закрытые специальные задания, которые не разглашаются.

Во время полномасштабного вторжения он лично участвовал в освобождении Волчанского агрегатного завода, проводя несколько суток вместе с бойцами и руководя миссией.

Кроме того, он был привлечен к операции по освобождению поселка Русская Лозовая на Харьковщине.

Напомним, недавно Буданов заявил, что переговоры с Россией не могут вестись без сильной позиции. По его словам, за годы войны Россия сама загнала себя в ловушку.

Также новый глава ОП обратился к украинцам, которые сейчас находятся за рубежом.