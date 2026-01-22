Видео
Уиткофф отметил Буданова как переговорщика от Украины

Уиткофф отметил Буданова как переговорщика от Украины

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:30
Спецпосланник Трампа отметил Буданова как переговорщика от Украины
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф одобрительно отозвался об украинской переговорной команде, отдельно отметив главу Офиса президента Кирилла Буданова. Он также заявил, что мирные переговоры находятся на финальной стадии и уже принесли ощутимый прогресс.

Об этом Стив Уиткофф сказал во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, который был организован Фондом Виктора Пинчука.

Уиткофф в частности рассказал о длительной и плотной работе с украинской стороной. По его словам, переговоры с представителями Украины длились десятки часов, в том числе в Женеве, и охватывали практически все возможные аспекты урегулирования.

"К украинскому народу, который здесь присутствует: у вас замечательная команда переговорщиков. Мы провели вместе много времени. Не знаю, сколько именно, но, возможно, это было 100 часов вместе с Женевой. Это буквально настолько всеобъемлюще. И я думаю, что мы свели все к одному вопросу, и мы обсудили все варианты этого вопроса, а это значит, что он решаемый. Поэтому если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим", — сказал Уиткофф.

Он отдельно подчеркнул, что Украина имеет сильную и профессиональную переговорную команду. Среди ключевых представителей спецпосланник отметил Кирилла Буданова, подчеркнув эффективность и слаженность действий делегации.

Также Стив Уиткофф сообщил, что в ближайшее время вместе с Джаредом Кушнером отправится в Москву для обсуждения соглашения с российскими представителями. После этого делегация планирует сразу перелететь в Абу-Даби, где продолжат работу специальные группы, в частности по безопасности и экономическим вопросам.

Ранее мы информировали, какие ключевые заявления прозвучали от Буданова на форуме в Давосе.

Также мы сообщали, что по результатам опроса, Буданов почти сравнялся с Залужным по уровню доверия среди украинцев.

переговоры Давос Кирилл Буданов Стив Виткофф саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
