Спецпосланець Трампа відзначив Буданова як переговірника від України

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Reuters

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф схвально відгукнувся про українську переговорну команду, окремо відзначивши голову Офісу президента Кирила Буданова. Він також заявив, що мирні переговори перебувають на фінальній стадії та вже принесли відчутний прогрес.

Про це Стів Віткофф сказав під час Українського сніданку в Українському домі в Давос, який був організований Фондом Віктора Пінчука.

Віткофф позитивно оцінив Буданова як перемовника

Віткофф зокрема розповів про тривалу і щільну роботу з українською стороною. За його словами, переговори з представниками України тривали десятки годин, зокрема в Женеві, і охоплювали практично всі можливі аспекти врегулювання.

"До українського народу, який тут присутній: у вас чудова команда переговірників. Ми провели разом багато часу. Не знаю, скільки саме, але, можливо, це було 100 годин разом з Женевою. Це буквально настільки всеосяжно. І я думаю, що ми звели все до одного питання, і ми обговорили всі варіанти цього питання, а це означає, що воно вирішуване. Тож якщо обидві сторони хочуть вирішити це питання, ми його вирішимо", — сказав Віткофф.

Він окремо наголосив, що Україна має сильну й професійну переговорну команду. Серед ключових представників спецпосланець відзначив Кирила Буданова, підкресливши ефективність і злагодженість дій делегації.

Також Стів Віткофф повідомив, що найближчим часом разом із Джаредом Кушнером вирушить до Москви для обговорення угоди з російськими представниками. Після цього делегація планує одразу перелетіти до Абу-Дабі, де продовжать роботу спеціальні групи, зокрема з безпекових та економічних питань.

