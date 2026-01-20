Буданов обратился к украинцам, которые находятся за рубежом

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Во вторник, 20 января, глава Офиса президента Кирилл Буданов сделал заявление для украинцев за рубежом. Он попросил активно поддерживать свое государство во всех возможных сферах.

Об этом он заявил во время выступления в Давосе , информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Буданов обратился к украинцам

По словам Буданова, Украина нуждается в помощи не только в виде донатов на вооружение, поддержку войска, раненых и людей, которые потеряли все в войне.

"Завершая влиянием общин через тех людей, которые уже давно ассимилировались, на политиков в тех странах, где они живут", — сказал он.

По его слова, только комплексная работа сможет принести результат.

Напомним, что во время выступления Буданов также объяснил, почему Россия будет настаивать на том, чтобы Украина не вступила в НАТО.

А также глава Офиса Президента в Давосе сделал заявление о достижении мира в Украине.