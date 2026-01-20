Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов звернувся до українців, які перебувають за кордоном

Буданов звернувся до українців, які перебувають за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 20:13
Буданов звернувся до українців, які перебувають за кордоном
Термінова новина

У вівторок, 20 січня, голова Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву для українців за кордоном. Він попросив активно підтримувати свою державу у всіх можливих сферах.

Про це він заявив  під час виступу в Давосі, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Буданов звернувся до українців

За словами Будановва, Україна потребує допомоги не лише у вигляді донатів на озброєння, підтримку війська, поранених та людей, які втратили все у війні.

"Завершуючи впливом громад через тих людей, які вже давно асимілювалися, на політиків в тих країнах, де вони живуть", — сказав він.

За його слова, лише комплексна робота зможе принести результат.

Нагадаємо, що під час виступу Буданов також пояснив, чому Росія наполягатиме на тому, щоб Україна не вступила у НАТО.

А також голова Офісу Президента у Давосі зробив заяву про досягнення миру в Україні.

Кирило Буданов
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації