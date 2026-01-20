Буданов звернувся до українців, які перебувають за кордоном

Термінова новина

У вівторок, 20 січня, голова Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву для українців за кордоном. Він попросив активно підтримувати свою державу у всіх можливих сферах.

Про це він заявив під час виступу в Давосі , інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Буданов звернувся до українців

За словами Будановва, Україна потребує допомоги не лише у вигляді донатів на озброєння, підтримку війська, поранених та людей, які втратили все у війні.

"Завершуючи впливом громад через тих людей, які вже давно асимілювалися, на політиків в тих країнах, де вони живуть", — сказав він.

За його слова, лише комплексна робота зможе принести результат.

Нагадаємо, що під час виступу Буданов також пояснив, чому Росія наполягатиме на тому, щоб Україна не вступила у НАТО.

А також голова Офісу Президента у Давосі зробив заяву про досягнення миру в Україні.