Буданов: Украина является одним из главных опорных регионов Европы

Глава Администрации президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Украина была и остается одним из главных опорных регионов Европы. Однако для сохранения этого статуса мы должны действовать активно и укреплять собственное влияние.

Об этом написал глава Офиса президента Кирилл Буданов в Facebook после выступления в Школе стратегического архитектора Киево-Могилянской бизнес-школы, передает Новини.LIVE.

Глава ОП: Мир не делится на союзников и врагов

По словам Буданова, в современной геополитике нет места слабым или пассивным государствам, а те, кто не формирует собственную субъектность, неизбежно попадают под влияние других.

"Украина была и остается одним из главных опорных пространств Европы. Однако в геополитике нет места слабым или пассивным. Если мы не строим собственную субъектность и не оказываем собственное влияние, мы попадаем под влияние других", — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что в настоящее время геополитика не ограничивается лишь военным контролем над территориями. Реальное влияние государства, по его словам, определяется балансом различных видов силы.

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"Настоящее влияние определяется балансом военной, экономической, технологической, политико-информационной, демографической и духовной силы", — написал глава ОП.

Буданов сообщил, что во время выступления речь шла о геополитических трениях и силах, определяющих новую повестку дня. По его словам, со слушателями обсудили фундаментальные вещи, от которых зависит выживание и развитие государств в XXI веке.

Глава ОП также отметил, что мир не стоит рассматривать исключительно через призму деления на союзников и врагов.

"Мир не делится на союзников и врагов. Мир делится на тех, кто формирует правила, и тех, кто вынужден по ним жить", — подчеркнул Буданов.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов систематически ослабляет технологический потенциал российской армии благодаря спецоперациям, направленным против ключевых военных специалистов РФ. По словам военного эксперта Виталия Олещука, ликвидация операторов БПЛА, инженеров и специалистов по современным системам наносит России значительно большие потери, чем уничтожение рядового личного состава. Эксперт подчеркнул, что такие действия являются частью последовательной стратегии по уничтожению технологической элиты российской армии.

Кроме того, военный блогер и эксперт Александр Карпюк заявил, что Кирилл Буданов демонстрирует эффективную работу на международном направлении. По его словам, Буданов успешно выстраивает коммуникацию с иностранными партнерами и способствует продвижению украинских интересов за рубежом. Эксперт также отметил, что такой опыт может пригодиться для дальнейшей работы на государственном уровне.