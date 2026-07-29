Буданов показывает хорошие результаты на международной арене: военный блогер

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Результаты последних встреч на высшем уровне в Вашингтоне свидетельствуют о росте эффективности украинской внешней политики после назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента. Сейчас Украина находится в центре внимания США.

Такое мнение в своём Facebook высказал военный блогер Сергей Марченко, передаёт Новини.LIVE.

Марченко объяснил, как изменилась внешняя политика Украины после назначения Буданова

"Похоже, что замена Ермака на Буданова пошла на большую пользу государству с точки зрения эффективности международного направления. Сейчас Украина в топе в США", — констатировал Марченко.

Марченко отметил, что новый подход существенно контрастирует с политикой предыдущего руководства ОП. По его словам, во времена Андрея Ермака Киев сосредоточивался преимущественно на формальных мирных инициативах без каких-либо реальных обязательств для сторон.

Вместо этого ключевым показателем нового курса стала интенсификация переговорного процесса на всех уровнях. Об этом по итогам переговоров в Белом доме рассказал и сам глава ОП Кирилл Буданов.

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По мнению эксперта, это свидетельствует о смещении акцентов украинской дипломатии — от декларативных соглашений к прямой координации с ключевыми союзниками.

Как писали Новини.LIVE, подразделение "Отряды Буданова" провело операцию на временно оккупированной территории Запорожской области, в результате которой были ликвидированы три пилота российского подразделения "Рубикон". Еще один военнослужащий получил ранение в результате дистанционного подрыва фугасного заряда. Сообщается, что экипаж длительное время участвовал в атаках с использованием дронов на мирных жителей Запорожской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что Буданов заявил, что Украина делает все возможное для реального переговорного процесса и завершения войны. По его словам, приблизить долгожданный мир помогают системная дипломатическая работа и тесное взаимодействие с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет работать над достижением справедливого и устойчивого мира.