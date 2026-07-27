Отряды Буданова ликвидировали троих пилотов «Рубикона» в Запорожской области

Глава Администрации президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

В четверг, 23 июля, "Отряды Буданова" ликвидировали троих пилотов российского подразделения "Рубикон". Еще одного ранили. Подразделение известно своими ударами с помощью дронов по мирным жителям.

Соответствующую информацию обнародовали в "РБК-Україна", сославшись на информированный источник в "Отрядах Буданова", передает Новини.LIVE.

Оккупанты были ликвидированы путем дистанционного подрыва фугасного заряда

Атака произошла в 10:00 во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области путем дистанционного подрыва фугасного заряда.

"Этот экипаж уже длительное время терроризировал мирных жителей Запорожья неизбирательными атаками с использованием дронов. Месть настигла их, и настигнет каждого российского военного преступника", — отметили в украинском подразделении.

Информация об атаке подтверждается перепиской вражеских военнослужащих.

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Как писали Новини.LIVE, на днях "Отряды Буданова" на территории временной оккупации Запорожской области уничтожили военного преступника Романа Внукова, известного под позывным "Бэтмен". А до этого ликвидировали военного инженера Андрея Тисарева, причастного к обеспечению российской агрессии против Украины.

Также Буданов заявил, что Украина одновременно работает над дипломатическим урегулированием войны и укреплением Сил безопасности и обороны. По его словам, именно эти два направления приближают достижение долгожданного мира. Кроме того, он сообщил, что после очередных переговоров украинская сторона продолжает сотрудничество с американскими партнерами.