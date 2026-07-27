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Головна Новини дня "Загони Буданова" ліквідували трьох пілотів "Рубікону" на Запоріжжі

"Загони Буданова" ліквідували трьох пілотів "Рубікону" на Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 17:56
Загони Буданова ліквідували трьох пілотів "Рубікону" на Запоріжжі
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

У четвер, 23 липня, "Загони Буданова" ліквідували трьох пілотів російського підрозділу "Рубікон". Ще одного поранили. Підрозділ відомий дроновими ударами по мирних жителях.

Відповідну інформацію оприлюднили в "РБК-Україна", посилаючись на поінформоване джерело у "Загонах Буданова", передає Новини.LIVE.

Окупантів ліквідовано шляхом дистанційного підриву фугасного заряду

Атака відбулася о 10:00 у тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області шляхом дистанційного підриву фугасного заряду.

"Цей екіпаж уже тривалий час тероризував цивільних мешканців Запоріжжя невибірковими дроновими атаками. Помста прийшла до них, і прийде до кожного російського військового злочинця", — зазначили в українському підрозділі.

Інформація про атаку підтверджується перепискою ворожих військовослужбовців.

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Як писали Новини.LIVE, днями "Загони Буданова" на ТОТ Запорізької області знищили воєнного злочинця Романа Внукова, відомого за позивним "Бетмен". А до цього ліквідували військового інженера Андрія Тісарєва, причетного до забезпечення російської агресії проти України.

Також Буданов заявив, що Україна одночасно працює над дипломатичним врегулюванням війни та зміцненням Сил безпеки й оборони. За його словами, саме ці два напрями наближають досягнення довгоочікуваного миру. Також він повідомив, що після чергових переговорів українська сторона продовжує співпрацю з американськими партнерами.

Запоріжжя окупанти Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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