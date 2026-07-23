Буданов назвав дві речі, які наближають довгоочікуваний мир

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: пресслужба Офісу президента

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав два процеси, які, за його словами, сприяють якнайшвидшому досягненню миру. Йдеться про активну дипломатичну взаємодію з партнерами та постійне зміцнення українських Сил безпеки й оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Буданова за підсумками телефонної розмови української переговорної команди, до складу якої він входить, зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Україна одночасно працює над миром і зміцненням оборони

У центрі обговорення було питання активізації дипломатичних зусиль для досягнення миру.

"Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни. Системна дипломатична робота на найвищому рівні та щоденне посилення Сил безпеки й оборони — це паралельні процеси, які наближають довгоочікуваний мир", — наголосив очільник ОП.

Він також зазначив, що Україна продовжує спільну роботу з американськими партнерами.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов наголошував, що право громадян ставити незручні запитання владі є невід'ємною складовою демократичного суспільства, а публічні дискусії свідчать про його зрілість. Водночас він застерігав, що політичні розбіжності та надмірна емоційність не мають підривати єдність українців у протистоянні російській агресії.

Також Буданов заявив, що Україна продовжує працювати над реальним переговорним процесом для завершення війни. За його словами, досягненню миру сприяють як активна дипломатія, так і постійне зміцнення Сил безпеки й оборони. Також він повідомив, що українська сторона продовжує співпрацю з американськими партнерами після чергових переговорів.