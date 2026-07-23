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Главная Новости дня Буданов назвал две вещи, которые приближают долгожданный мир

Буданов назвал две вещи, которые приближают долгожданный мир

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 18:24
Буданов назвал две вещи, которые приближают долгожданный мир
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба Офиса президента

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал два процесса, которые, по его словам, способствуют скорейшему достижению мира. Речь идет об активном дипломатическом взаимодействии с партнерами и постоянном укреплении украинских сил безопасности и обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Буданова по итогам телефонного разговора украинской переговорной команды, в состав которой он входит, со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Украина одновременно работает над установлением мира и укреплением обороны

В центре обсуждения стоял вопрос об активизации дипломатических усилий для достижения мира.

"Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны. Системная дипломатическая работа на самом высоком уровне и ежедневное укрепление Сил безопасности и обороны это параллельные процессы, которые приближают долгожданный мир", — подчеркнул глава ОП.

Он также отметил, что Украина продолжает совместную работу с американскими партнерами.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов подчеркивал, что право граждан задавать неудобные вопросы властям является неотъемлемой составляющей демократического общества, а публичные дискуссии свидетельствуют о его зрелости. В то же время он предостерегал, что политические разногласия и чрезмерная эмоциональность не должны подрывать единство украинцев в противостоянии российской агрессии.

Также Буданов заявил, что Украина продолжает работать над реальным переговорным процессом для завершения войны. По его словам, достижению мира способствуют как активная дипломатия, так и постоянное укрепление сил безопасности и обороны. Кроме того, он сообщил, что украинская сторона продолжает сотрудничество с американскими партнерами после очередных переговоров.

перемирие Кирилл Буданов война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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