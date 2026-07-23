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Главная Новости дня Буданов: Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны

Буданов: Украина делает все для реального переговорного процесса и завершения войны

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 10:11
Буданов о мирных переговорах: Украина сотрудничает с США
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина делает все для налаживания реального переговорного процесса и завершения войны. По его словам, работа с американскими партнёрами продолжается.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.

Переговорный процесс и завершение войны

Буданов подчеркнул, что системная дипломатическая работа на высшем уровне и ежедневное укрепление Сил безопасности и обороны Украины являются параллельными процессами, которые приближают мир.

"Продолжаем совместную работу с американскими партнерами", — сообщил он, прокомментировав разговор украинской делегации с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как писали Новини.LIVE, 22 июля Буданов встретился с представителями США и НАТО. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах оборонного партнерства, налаживании производства ракет для систем Patriot, а также обсудили текущую ситуацию на фронте

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Ранее Буданов встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и обсудил с ним возобновление переговорного процесса по прекращению войны и ситуацию вокруг России.

война переговоры Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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