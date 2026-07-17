Буданов и Фидан обсудили возобновление переговорного процесса

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили возобновление переговорного процесса по прекращению войны и ситуацию вокруг России.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Буданов и Фидан обсудили мирные переговоры и ситуацию в РФ

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, с которым его связывают годы сотрудничества еще со времен, когда тот возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции.

По словам Буданова, в ходе переговоров стороны обсудили поиск действенных механизмов для возобновления переговорного процесса с целью прекращения войны. Также они подробно проанализировали текущую дипломатическую ситуацию и скоординировали дальнейшие шаги, которые могут способствовать активизации этого процесса.

Отдельно Хакан Фидан проинформировал украинскую сторону о посреднических инициативах Турции, направленных на возобновление переговоров и достижение устойчивого мира.

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Кроме того, собеседники уделили внимание настроениям внутри российских элит относительно перспектив продолжения или завершения войны. Также они обсудили влияние украинских дальнобойных ударов на социально-политическую ситуацию в России, экономическую стабильность страны и внутриполитические процессы.

В заключение Буданов поблагодарил Турцию и её народ за последовательную поддержку Украины и готовность содействовать достижению справедливого мира.

Заявление Кирилла Буданова. Скриншот: Кирилл Буданов/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на общественный резонанс в связи с освобождением Михаила Федорова от должности министра обороны и заявил, что граждане Украины имеют полное право задавать властям неудобные вопросы и ожидать открытых ответов. Он подчеркнул, что активная гражданская позиция свидетельствует о силе и зрелости украинского общества.

Новини.LIVE писали, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов является одним из ключевых участников формирования стратегии украинских ударов по территории России. Об этом отметил военный аналитик Александр Коваленко. Он считает, что эта стратегия стала результатом совместной работы руководства государства, военного командования и силовых структур.