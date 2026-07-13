Буданов — один из авторов стратегии нанесения ударов по России: эксперт

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: УНІАН

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов входит в число тех, кто разрабатывает стратегию украинской кампании ударов по России. Военный аналитик Александр Коваленко заявил, что нынешняя стратегия является результатом совместной работы руководства государства, военного командования и силовых структур.

Такое мнение Коваленко высказал в интервью EUobserver, передает Новини.LIVE.

Коваленко объяснил, как Украина формирует стратегию изнурения России

"Это коллективные усилия. В частности, Кирилла Буданова, Михаила Федорова, а также Роберта Бровди "Мадяра", командующего войсками беспилотных систем. Важны также действия руководства Генерального штаба, разведывательных служб и представителей всех украинских силовых структур", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что такое взаимодействие позволило выработать эффективный подход к изнурению России как на фронте, так и посредством ударов по её тыловой инфраструктуре.

"Поэтому речь идет о коллективной работе многих людей по формированию правильной стратегии изнурения России не только на поле боя, но и в тылу. И мы видим, что эта стратегия работает", — подчеркнул аналитик.

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По словам эксперта, Украина сосредотачивает удары на нефтеперерабатывающей отрасли РФ, предприятиях военно-промышленного комплекса, химической промышленности и научно-исследовательских учреждениях, где создают новые виды вооружения и военные технологии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава ОП Кирилл Буданов предупредил о возможном осложнении украинско-польских отношений накануне годовщины Волынской трагедии. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на сохранение стратегического партнерства между Киевом и Варшавой, и выразил уверенность, что обе страны смогут найти взаимопонимание по спорным историческим вопросам.

Кроме того, Буданов не исключил, что боевые действия в Украине могут перейти из активной фазы в завершающую ещё до конца 2026 года. По его убеждению, этого можно достичь только при условии одновременного продвижения как на фронте, так и на дипломатическом направлении.