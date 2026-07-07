Буданов: есть шанс завершить активную фазу войны в 2026 году

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в этом году есть шансы на завершение активной фазы боевых действий. В то же время он подчеркнул, что территориальные компромиссы в принципе невозможны.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Завершение фазы активных боевых действий

Буданов отметил, что неважно, что происходит в ходе переговорного процесса, а главное — чем он завершится.

Завершение войны будет происходить одновременно и на фронте, и на уровне политических решений — эти процессы неразрывно связаны. По словам главы ОП, территориальные компромиссы невозможны. Он также высказался по поводу других:

"Ну, вы действительно думаете, что закрепление сейчас русского языка в качестве второго государственного вернет нам Крым? Вы действительно в это верите? Нет. Неважно, что там кто-то думает, все решается на поле боя и в кабинетах в комплексе".

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По его словам, заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на прекращение боевых действий способно лишь согласованное взаимодействие Украины, США и европейских партнеров.

"На втором плане — уже Европа, потому что их мнение для России не так важно, но от них на самом деле многое зависит. Китай — да, но у Китая свои, скажем так, выгоды от этого", — отметил Буданов.

Он говорит, что есть шансы завершить активную фазу боевых действий в этом году. В то же время сейчас между Россией и Украиной происходит эскалация.

"Весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вступили в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы", — добавил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова, международные переговорные форматы и зарубежные поездки имеют второстепенное значение. Ключевым остается завершение войны, которое является неизбежным.

Также глава ОП отмечал, что быстрое развитие технологий и расширение внутреннего оборонного производства позволили Украине выйти на новый уровень по масштабам уничтожения логистики России.