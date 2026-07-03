Буданов призвал мировое сообщество усилить давление на Россию после атаки на Киев

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Глава ОП Кирилл Буданов призвал международных партнеров усилить поддержку Украины и давление на Россию. Он подчеркнул, что это является необходимым условием для сохранения человеческих жизней и сдерживания террора, который представляет угрозу не только для Украины, но и для всего демократического мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова на его странице в Facebook в пятницу, 3 июля.

Буданов о важности давления на Россию

Глава ОП подчеркнул, что сегодня Киев находится в трауре из-за очередного российского террористического удара. Он напомнил, что Россия ежедневно атакует как прифронтовые регионы, так и тыловые города, убивая мирных жителей и пытаясь посеять панику и измотать украинское общество.

"Мир должен осознать: поддержка Украины должна расти, так же как и давление на агрессора. Это спасет человеческие жизни. Защищая нас, вы останавливаете террор, который уже смотрит на ваши границы", — подчеркнул Буданов.

Одной из ключевых задач сегодня, по словам главы ОП, остается безопасность граждан. В частности, города должны быть максимально защищены, а функционирование укрытий, своевременная помощь пострадавшим и защита гражданской инфраструктуры являются необходимостью в условиях войны.

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Также Буданов заверил, что ни одно преступление против Украины не останется без ответа.

"Каждый преступный удар по нашим городам имеет конкретного зачинщика и исполнителей. С фамилиями и должностями. Террор не изменит ход войны. Он лишь увеличит цену, которую враг заплатит за свой выбор. Наш ответ будет неизбежен", — заявил он.

Ранее глава ОП заявлял, что все, кто причастен к российскому террору и военным преступлениям против украинцев, неизбежно понесут ответственность.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Кирилл Буданов во время Форума единства заявил, что единство является главным условием сохранения украинского государства. Он подчеркнул, что только сплоченность общества поможет Украине выстоять в войне и обеспечить будущее страны. Также Буданов подчеркнул важность поддержки ветеранов, создания безопасных условий для возвращения людей и развития экономики.

Новини.LIVE также писали, что Буданов приветствовал принятие закона о создании Украинского национального пантеона, назвав его важным и давно назревшим решением. По его словам, пантеон должен стать символом исторической преемственности, единства и уважения к людям, которые создавали и защищали Украину. Также Буданов подчеркнул, что сохранение общей памяти важно для укрепления украинской государственности.