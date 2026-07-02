Буданов за год удвоил свою электоральную поддержку: опрос
За последний год Кирилл Буданов более чем вдвое увеличил свою электоральную поддержку. В то же время рейтинг Валерия Залужного существенно снизился.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют результаты нового всеукраинского опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного от имени Центра аналитики в области опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI).
Поддержка Кирилла Буданова
Согласно исследованию, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Кирилл Буданов получил бы 11% поддержки украинцев. Для сравнения: в июле 2025 года его рейтинг составлял 5%. Таким образом, за год уровень поддержки главы Офиса президента вырос более чем вдвое.
В то же время Валерий Залужный за этот же период потерял девять процентных пунктов поддержки: если год назад за него были готовы проголосовать 25% респондентов, то сейчас — 16%.
По результатам опроса, Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга с показателем 32%. Второе место занимает Валерий Залужный, а Кирилл Буданов закрепился на третьей позиции и продемонстрировал наиболее динамичный рост поддержки среди основных потенциальных кандидатов.
Опрос проводился с 30 мая по 3 июня 2026 года методом телефонных интервью среди 2404 совершеннолетних граждан Украины.
Ранее результаты опроса КМИС показали, что Кирилл Буданов сохраняет один из самых высоких уровней общественного доверия в Украине.
Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов назвал историю основой и залогом выживания государства. По его словам, необходимо осознавать, что без истории нет будущего.
Также глава ОПУ приветствовал создание Украинского национального пантеона. Он назвал это решение важным и давно назревшим для государства.