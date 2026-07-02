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Главная Новости дня Буданов за год удвоил свою электоральную поддержку: опрос

Буданов за год удвоил свою электоральную поддержку: опрос

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 12:59
Буданов за год удвоил свою электоральную поддержку: опрос
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

За последний год Кирилл Буданов более чем вдвое увеличил свою электоральную поддержку. В то же время рейтинг Валерия Залужного существенно снизился.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют результаты нового всеукраинского опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного от имени Центра аналитики в области опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Поддержка Кирилла Буданова

Согласно исследованию, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Кирилл Буданов получил бы 11% поддержки украинцев. Для сравнения: в июле 2025 года его рейтинг составлял 5%. Таким образом, за год уровень поддержки главы Офиса президента вырос более чем вдвое.

В то же время Валерий Залужный за этот же период потерял девять процентных пунктов поддержки: если год назад за него были готовы проголосовать 25% респондентов, то сейчас — 16%.

По результатам опроса, Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга с показателем 32%. Второе место занимает Валерий Залужный, а Кирилл Буданов закрепился на третьей позиции и продемонстрировал наиболее динамичный рост поддержки среди основных потенциальных кандидатов.

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Опрос проводился с 30 мая по 3 июня 2026 года методом телефонных интервью среди 2404 совершеннолетних граждан Украины.

Ранее результаты опроса КМИС показали, что Кирилл Буданов сохраняет один из самых высоких уровней общественного доверия в Украине.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов назвал историю основой и залогом выживания государства. По его словам, необходимо осознавать, что без истории нет будущего.

Также глава ОПУ приветствовал создание Украинского национального пантеона. Он назвал это решение важным и давно назревшим для государства.

опрос Кирилл Буданов поддержка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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