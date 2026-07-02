Буданов вдвічі наростив електоральну підтримку за рік: опитування

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

За останній рік Кирило Буданов більш ніж удвічі наростив свою електоральну підтримку. Водночас рейтинг Валерія Залужного суттєво знизився.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать результати нового всеукраїнського опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного від імені Центру аналітики у дослідженнях опитувань (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Підтримка Кирила Буданова

Згідно з дослідженням, якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, Кирило Буданов отримав би 11% підтримки українців. Для порівняння, у липні 2025 року його рейтинг становив 5%. Таким чином, за рік рівень підтримки керівника Офісу Президента зріс більш ніж удвічі.

Водночас Валерій Залужний за цей самий період втратив дев'ять відсоткових пунктів підтримки: якщо рік тому за нього були готові проголосувати 25% респондентів, то нині — 16%.

За результатами опитування, Володимир Зеленський залишається лідером президентського рейтингу з показником 32%. Друге місце посідає Валерій Залужний, а Кирило Буданов закріпився на третій позиції та продемонстрував найбільш динамічне зростання підтримки серед основних потенційних кандидатів.

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Опитування проводилося з 30 травня по 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв'ю серед 2404 повнолітніх громадян України.

Раніше результати опитування КМІС показали, що Кирило Буданов зберігає один із найвищих рівнів суспільної довіри в Україні.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов назвав основу й запоруку виживання держави. За його словами, необхідно усвідомлювати, що без історії немає майбутнього.

Також керівник ОПУ привітав створення Українського національного пантеону. Він назвав це рішення важливим і давно назрілим для держави.