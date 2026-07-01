Буданов привітав ухвалення закону про створення Українського національного пантеону

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону. Він назвав це рішення важливим і давно назрілим для держави. За його словами, пантеон має стати символом єдності та історичної тяглості України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у середу, 1 липня.

Буданов привітав створення Українського національного пантеону

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону, наголосивши на його важливості для держави. За його словами, йдеться про рішення, яке має закріпити повагу до тих, хто в різні періоди творив, захищав і розвивав Україну.

Буданов підкреслив, що створення пантеону відображає розуміння історичної тяглості української державності та її сучасного розвитку як результату багатьох поколінь боротьби й праці.

Він окремо наголосив на значенні ухваленого рішення для суспільства та держави.

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"Вітаю ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону. Це важливе і давно назріле рішення. Держава, яка поважає себе, повинна мати місце, де гідно вшановані ті, хто в різні часи творив, відновлював, захищав і розвивав Україну", — зазначив Буданов.

Він додав, що пантеон має не лише історичне, а й суспільне значення:

"Український національний пантеон засвідчує нашу історичну тяглість і розуміння того, що сучасна українська держава не постала на порожньому місці, а стала результатом боротьби, праці, жертовності й служіння багатьох поколінь.

Це також важлива демонстрація єдності та відповідальності.Єдності — бо спільна пам’ять об’єднує суспільство. Відповідальності — бо ми зобов’язані берегти цю пам’ять і передати її наступним поколінням".

Окремо Буданов подякував президенту України та всім, хто долучився до підготовки й ухвалення відповідного закону, підкресливши, що це важливий крок для зміцнення державності України.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону, який підтримали 287 народних депутатів. Президент Володимир Зеленський привітав це рішення, назвавши його важливим кроком для вшанування українських героїв і зміцнення суспільної єдності. За його словами, пантеон має стати місцем пам’яті, де вшановуватимуть найвидатніших представників українського народу.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці червня 2026 року Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону. Ініціатива передбачає формування в Києві загальнонаціонального меморіального простору для вшанування видатних українців різних епох. Документ також регулює порядок почесних перепоховань і встановлення кенотафів.