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Главная Новости дня Единство и ответственность: Буданов о создании Украинского национального пантеона

Единство и ответственность: Буданов о создании Украинского национального пантеона

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Дата публикации 1 июля 2026 14:53
Буданов приветствовал принятие закона о создании Украинского национального пантеона
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов приветствовал принятие Верховной Радой закона о создании Украинского национального пантеона. Он назвал это решение важным и давно назревшим для государства. По его словам, пантеон должен стать символом единства и исторической преемственности Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в среду, 1 июля.

Буданов приветствовал создание Украинского национального пантеона

Глава Офиса президента Кирилл Буданов приветствовал принятие Верховной Радой закона о создании Украинского национального пантеона, подчеркнув его важность для государства. По его словам, речь идет о решении, которое должно закрепить уважение к тем, кто в разные периоды создавал, защищал и развивал Украину.

Буданов подчеркнул, что создание пантеона отражает понимание исторической преемственности украинской государственности и её современного развития как результата многолетней борьбы и труда многих поколений.

Он особо подчеркнул значение принятого решения для общества и государства.

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"Приветствую принятие Верховной Радой закона о создании Украинского национального пантеона. Это важное и давно назревшее решение. Государство, уважающее себя, должно иметь место, где достойно почитаются те, кто в разные времена создавал, восстанавливал, защищал и развивал Украину", — отметил Буданов.

Он добавил, что пантеон имеет не только историческое, но и общественное значение:

"Украинский национальный пантеон свидетельствует о нашей исторической преемственности и понимании того, что современное украинское государство не возникло на пустом месте, а стало результатом борьбы, труда, самопожертвования и служения многих поколений.

Это также важная демонстрация единства и ответственности. Единства — потому что общая память объединяет общество. Ответственности — потому что мы обязаны беречь эту память и передать ее следующим поколениям".

Отдельно Буданов поблагодарил президента Украины и всех, кто присоединился к подготовке и принятию соответствующего закона, подчеркнув, что это важный шаг для укрепления государственности Украины.

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Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона, который поддержали 287 народных депутатов. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, назвав его важным шагом для чествования украинских героев и укрепления общественного единства. По его словам, пантеон должен стать местом памяти, где будут чествовать самых выдающихся представителей украинского народа.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце июня 2026 года Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона. Инициатива предусматривает создание в Киеве общенационального мемориального пространства для чествования выдающихся украинцев разных эпох. Документ также регулирует порядок почетных перезахоронений и установки кенотафов.

Верховная Рада Кирилл Буданов Пантеон Героев Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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