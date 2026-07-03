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Главная Новости дня Киев в трауре: Буданов призвал мир усилить поддержку Украины

Киев в трауре: Буданов призвал мир усилить поддержку Украины

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 09:53
Буданов призвал мировое сообщество усилить поддержку Украины
Срочная новость

Сегодня столица Украины находится в официальном трауре по погибшим в результате очередных жестоких и циничных авиаударов со стороны российской армии. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что кремлевский террористический режим пытается запугать гражданское население и полностью истощить внутренние ресурсы нашего государства. Несмотря на ежедневные массированные обстрелы тыловых и прифронтовых городов, Украина готовит жесткий и неизбежный ответ каждому российскому преступнику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса Президента Кирилла Буданова.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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