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Головна Новини дня Київ у жалобі: Буданов закликав світ збільшити підтримку України

Київ у жалобі: Буданов закликав світ збільшити підтримку України

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 09:53
Буданов закликав світ збільшити підтримку України
Термінова новина

Столиця України сьогодні перебуває в офіційній жалобі за загиблими внаслідок чергових жорстоких та цинічних повітряних ударів з боку російської армії. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що кремлівський терористичний режим намагається залякати цивільне населення та повністю виснажити внутрішні ресурси нашої держави. Попри щоденні масовані обстріли тилових та прифронтових міст, Україна готує жорстку та неминучу відповідь для кожного російського злочинця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Новина доповнюється...

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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