Буданов: шанс завершити активну фазу війни у 2026 році є

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що цього року є шанси на завершення активної фази бойових дій. Водночас він наголосив, що територіальні компроміси в принципі неможливі.

Про це Кирило Буданов сказав в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Завершення фази активних бойових дій

Буданов зауважив, що немає значення, що відбувається під час перемовного процесу, а головне те, чим це завершиться.

Завершення війни відбуватиметься одночасно і на фронті, і на рівні політичних рішень — ці процеси нерозривні. За словами керівника ОП, територіальні компроміси неможливі. Він також висловився стосовно інших:

"Ну ви насправді думаєте, що закріпити зараз російську мову другою державною, поверне нам Крим? Ви насправді в це вірите? Ні. Немає значення, що там собі хто думає, все вирішується на полі бою та в кабінетах в комплексі".

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За його словами, змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на припинення бойових дій здатна лише узгоджена взаємодія України, США та європейських партнерів.

"В другому плані — вже Європа, бо їхня думка для Росії не так важлива, але від них багато чого насправді залежить. Китай — так, але в Китая свої, скажімо так, бенефіти від цього", — зазначив Буданов.

Він каже, що є шанси завершити активну фазу бойових дій цього року. Водночас наразі між Росією та Україною відбувається ескалація.

"Весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені", — додав керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова, міжнародні переговорні формати та закордонні поїздки мають другорядне значення. Ключовим залишається завершення війни, яке є неминучим.

Також керівник ОП зазначав, що швидкий розвиток технологій і розширення внутрішнього оборонного виробництва дали Україні змогу перейти на новий рівень за масштабами знищення логістики Росії.