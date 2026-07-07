Кирилл Буданов рассказал о плане Украины по победе над Россией

Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Стремительный технологический прогресс и расширение масштабов внутреннего оборонного производства позволили Украине выйти на новый количественный уровень уничтожения логистической системы Российской Федерации. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что системная ликвидация вражеских коммуникаций в настоящее время является единственным безальтернативным вариантом для достижения украинской победы.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью «РБК-Украина», цитирует Новини.LIVE.

Буданов раскрыл один из планов победы Украины

Современные технологические решения и планомерное наращивание потенциала украинского оборонно-промышленного комплекса позволили Силам обороны Украины существенно парализовать логистические цепочки российской армии.

Чиновник отметил, что попытки заблокировать снабжение оккупационных войск продолжались постоянно, но их эффективность была весьма разной, однако сейчас ситуация приобрела новый масштаб.

«Давайте так: мы много раз пытались предпринимать различные действия по снижению уровня функционирования их логистики. Иногда это дает больше результатов, иногда — меньше. Сейчас, очевидно, все это видят: благодаря стремительному развитию технологий нам стало легче это делать. Поэтому в совокупности это точно поможет нам. Другого, в принципе, варианта у нас сейчас и нет», — пояснил Буданов.

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Прорыв в уничтожении военных объектов на территории противника стал возможен не мгновенно, а в результате длительной и системной работы над украинскими оборонными проектами. Глава ОПУ подчеркнул, что ключевым фактором успеха стал переход от количества к качеству. По словам Кирилла Буданова, произошел «прорыв в количестве».

«Интенсивность позволяет достичь определенных результатов», — ответил глава Офиса Президента Украины.

В настоящее время именно эта стратегия истощения внутренних ресурсов РФ посредством высокотехнологичных ударов является основой действий Украины на фронте и в тылу врага, и других вариантов у Украины пока нет, как пояснил Кирилл Буданов.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркивал, что без понимания истории невозможно построить будущее. По его словам, для возвращения украинцев из-за рубежа государство должно обеспечить безопасность и экономическое развитие, а для интеграции тех, кто возвращается с фронта, — проявить уважение и принять реальные меры. Буданов добавил, что ветераны, рискуя жизнью, уже определили для себя ценность государства, и теперь настала очередь самого государства гарантировать им достойное будущее, ведь «единство либо есть, либо его нет».

Отдельно во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии, посвященной будущему Украины, её международной роли и послевоенным вызовам, глава ОПУ высказал мнение, что страна сейчас живёт в условиях гибридного военного положения. Кирилл Буданов назвал это уникальным опытом, когда, несмотря на законодательные и конституционные ограничения, в Украине удается сохранять полноценное функционирование демократических институтов и защищать интересы граждан.