Почему форма переговоров не имеет первостепенного значения: заявление главы ОП Буданова

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Формат международных переговоров и зарубежные визиты имеют второстепенное значение. Главное — это окончание войны, которая в любом случае закончится.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, комментируя медленное продвижение мирного процесса и вероятный приезд иностранных представителей в Киев, передает Новини.LIVE.

Кирилл Буданов высказался о переговорном процессе

Нынешние попытки договориться о мире в Украине идут очень медленно, хотя о полной остановке процесса речи не идет. Журналист обратил внимание на то, что переговоры продвигаются низкими темпами, и спросил, может ли что-то подтолкнуть эту ситуацию в ближайшем будущем. В качестве примера такого возможного толчка упомянули официальный визит Кафа и Кушнера в Киев, который уже много раз откладывали на потом.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов считает, что сам по себе этот визит ничего не решает, потому что смотреть нужно исключительно на конечный результат.

"Но еще раз повторюсь, ничего нового, пожалуй, я вам сейчас не скажу. Дело ведь не в визите. Дело в том, чем все это закончится. Понимаете? Если нам нужно завершение, то форма здесь уже достаточно второстепенна", — пояснил он.

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По мнению главы Офиса Президента, любой конфликт в истории всегда имеет свой финал, и нынешняя война с Россией не станет исключением, поэтому закономерно завершится. Буданов призвал не терять надежды.

"Древняя мудрость гласит: пока живу, надеюсь. А какие еще варианты? Любая война когда-нибудь заканчивается. Не было ни одной войны, которая не имела бы завершения. Так не бывает», — подчеркнул чиновник.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Соединенных Штатах опровергли существование каких-либо тайных договоренностей между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным во время встречи в Анкоридже. Вопреки заявлениям Кремля, переговоры на Аляске не завершились ни одним соглашением относительно войны в Украине. В то же время российская сторона заявляет, что не планирует приостанавливать боевые действия или фиксировать линию фронта для возобновления переговорного процесса. Сергей Лавров обвинил Киев в выдвижении «грубых и нереалистичных условий». Да и сам кремлевский диктатор Владимир Путин пока не видит никаких предпосылок для проведения личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в ходе закрытого двухчасового заседания Европейского совета на этой неделе было решено, что именно украинская сторона будет решать, кто конкретно будет представлять Европу за столом будущих переговоров с РФ. По словам Владимира Зеленского, лидеры ЕС также оценили риски российской агрессии для других государств.