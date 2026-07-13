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Головна Новини дня Буданов є одним з авторів стратегії ударів по Росії: експерт

Буданов є одним з авторів стратегії ударів по Росії: експерт

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 15:04
Буданов є одним з авторів стратегії ударів по Росії: експерт
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов є одним із тих, хто формує стратегію української кампанії ударів по Росії. Воєнний аналітик Олександр Коваленко заявив, що нинішня стратегія є результатом спільної роботи керівництва держави, військового командування та силових структур. 

Таку думку Коваленко висловив в інтерв'ю EUobserver, передає Новини.LIVE.

Коваленко пояснив, як Україна формує стратегію виснаження Росії

"Це колективні зусилля. Зокрема Кирила Буданова, Михайла Федорова, а також Роберта Бровді "Мадяра", командувача військ безпілотних систем. Важливими є також дії керівництва Генерального штабу, розвідувальних служб та представників усіх українських силових структур", — зазначив аналітик.

Він наголосив, що така взаємодія дала змогу виробити ефективний підхід до виснаження Росії як на фронті, так і через удари по її тиловій інфраструктурі.

"Тому йдеться про колективну роботу багатьох людей у формуванні правильної стратегії виснаження Росії не лише на полі бою, а й у тилу. І ми бачимо, що ця стратегія працює", — наголосив аналітик.

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За словами експерта, Україна зосереджує удари на нафтопереробній галузі РФ, підприємствах військово-промислового комплексу, хімічній промисловості та науково-дослідних установах, де створюють нові види озброєння і військові технології.

Раніше Новини.LIVE писали, що очільник ОП Кирило Буданов попередив про можливе ускладнення українсько-польських відносин напередодні роковин Волинської трагедії. Водночас він наголосив, що розраховує на збереження стратегічного партнерства між Києвом і Варшавою та висловив упевненість, що обидві країни зможуть знайти порозуміння щодо спірних історичних питань.

Крім того, Буданов не виключив, що бойові дії в Україні можуть перейти із активної фази до завершення ще до кінця 2026 року. На його переконання, цього можна досягти лише за умови одночасного просування як на фронті, так і на дипломатичному напрямку.

НПЗ Кирило Буданов Росія
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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