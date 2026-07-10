Буданов заявив, що Україна вистоїть: заява під час урочистостей у Лаврі

Кирило Буданов. Фото: Reuters

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що українці мають вистояти у війні, а Києво-Печерська лавра залишатиметься важливою святинею для наступних поколінь.

Про це він сказав в ефірі 24 Каналу під час урочистостей з нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври та дня пам’яті преподобного Антонія Печерського, передає Новини.LIVE.

Буданов висловився про значення Києво-Печерської лаври

За словами Буданова, багато людей моляться за Україну, президента та український народ. Він наголосив, що Києво-Печерська лавра є однією з найбільших православних святинь і має багатовікову історію.

"Найбільша православна святиня — тут, у Києві. Вона стоїть уже понад тисячу років і переживе нас усіх. Українці — Богом обраний народ, тому ми вистоїмо", — заявив керівник ОП.

Він також зазначив, що саме з Києва бере початок історія православ’я, і, на його думку, це неможливо змінити.

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Новини.LIVE писали, що на думку Кирила Буданова активна фаза війни в Україні може завершитися вже до кінця цього року. Такий сценарій залишається можливим, однак перед цим, за оцінкою, може відбутися певне загострення бойових дій.

Новини.LIVE інформували, що на думку ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, колишній керівник ГУР Кирило Буданов погодився очолити Офіс президента України, виходячи передусім із державних інтересів. Він усвідомлював специфіку та формат роботи на цій посаді.