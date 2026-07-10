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Главная Новости дня Украинцы выстоят: Буданов выступил с заявлением во время торжеств в Лавре

Украинцы выстоят: Буданов выступил с заявлением во время торжеств в Лавре

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 11:26
Буданов заявил, что Украина выстоит: заявление во время торжеств в Лавре
Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны выстоять в войне, а Киево-Печерская лавра останется важной святыней для будущих поколений.

Об этом он сказал в эфире 24 Канала во время торжеств по случаю 975-летия основания Киево-Печерской лавры и дня памяти преподобного Антония Печерского, передает Новини.LIVE.

Буданов высказался о значении Киево-Печерской лавры

По словам Буданова, многие люди молятся за Украину, президента и украинский народ. Он подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является одной из крупнейших православных святынь и имеет многовековую историю.

"Величайшая православная святыня — здесь, в Киеве. Она стоит уже более тысячи лет и переживет нас всех. Украинцы — народ, избранный Богом, поэтому мы выстоим", — заявил глава ОП.

Он также отметил, что именно из Киева берет начало история православия, и, по его мнению, это невозможно изменить.

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В Киево-Печерской лавре состоялись торжественные мероприятия, посвященные 975-летию основания обители и чествованию памяти преподобного Антония Печерского.

Новини.LIVE писали, что, по мнению Кирилла Буданова, активная фаза войны в Украине может завершиться уже к концу этого года. Такой сценарий остается возможным, однако перед этим, по оценкам, может произойти некоторое обострение боевых действий.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов согласился возглавить Офис президента Украины, исходя прежде всего из государственных интересов. Он осознавал специфику и формат работы на этой должности.

Киево-Печерская лавра Кирилл Буданов война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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