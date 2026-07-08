Кирилл Буданов дал прогноз относительно завершения активной фазы войны в Украине

Кирилл Буданов. Фото: ОП

Активная фаза войны в Украине может завершиться уже в конце текущего года. Шансы на такое развитие событий есть. Правда, сначала должна произойти эскалация.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Прогноз относительно завершения войны в Украине

"Шансы (на завершение активной фазы войны до конца текущего года, — Ред.) есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога, если стороны в этом заинтересованы", — объяснил Буданов.

По его мнению, для решения вопроса о завершении войны необходим комплексный подход: и на поле боя, и в кабинетах. Подтолкнуть Путина к переговорам могут только совместные усилия Украины, США и Европы. В частности, на решение кремлевского диктатора мог бы повлиять Китай.

"У Китая свои, скажем так, выгоды от этого. Поэтому Китай и так выражает свою официальную позицию, и хорошо, что она такая, какая есть, ведь могло быть совсем иначе. Гораздо хуже было бы, если бы Китай занял какую-то откровенно пророссийскую позицию. Это было бы для нас проблемой, причем серьезной, со всеми вытекающими последствиями", — заявил глава Офиса Президента.

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Территориальные компромиссы, по его словам, фактически невозможны.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Офиса Президента Кирилла Буданова сообщал, что Украина вышла на новый уровень уничтожения логистической системы РФ. Сделать это удалось благодаря стремительному технологическому прогрессу и расширению масштабов внутреннего оборонного производства. Чтобы Украина победила, ликвидация вражеских коммуникаций должна быть системной.

Также Новини.LIVE писал, что Кирилл Буданов поздравил военных моряков с Днем ВМС ВС Украины. Глава Офиса Президента назвал военнослужащих ВМС гордостью украинской нации. Он считает, что Украина способна стать надежным гарантом морской безопасности в Черноморском регионе.