Кирилл Буданов рассказал о планах развития флота

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Благодаря уникальному опыту ведения войны на море, а также мощному научному и промышленному потенциалу, Украина способна стать надежным гарантом морской безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил руководитель Офиса Президента, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в своём поздравлении по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в Telegram.

Глава ОП обратился к матросам, старшинам и офицерам ВМС, подчеркнув, что украинские моряки — настоящая гордость нации, а их достижения уже изменили ход истории.

Сообщение Кирилла Буданова в Telegram. Фото: скриншот

"Уничтожение крейсера "Москва" и других вражеских кораблей, участие в освобождении Змеиного и черноморских платформ, многочисленные миссии на море и побережье — агрессивное наглость Москвы утоплена в Черном море", — отметил Буданов.

В то же время для обеспечения будущей безопасности государства Украина обязана и в дальнейшем системно укреплять свой флот. По словам главы Офиса Президента, современные вызовы требуют активного развития целого ряда направлений.

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"Мы обязаны укреплять их и в дальнейшем: беспилотные системы, авиационную составляющую, современный «москитный» флот, береговые ракетные комплексы и корабли. Это требования времени и будущей безопасности Украины", — подчеркнул он.

Буданов выразил глубокое уважение всем защитникам, которые сейчас держат оборону на море, и молодым воинам, которые только начинают свой путь в рядах ВМС ВСУ.

Также глава ОП призвал склонить головы в вечном почтении перед памятью моряков, отдавших свои жизни за свободу Украины, и добавил: "Мы вернем все, что по праву принадлежит нам".

Ранее Кирилл Буданов вместе с командой специалистов впервые публично представил серию ударных морских дронов, способных уничтожать вражеские корабли и самолеты.

Также Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов призвал мир усилить давление на Россию ради спасения жизней украинцев.