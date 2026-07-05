Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов поздравил моряков ВМС и рассказал о планах развития флота

Буданов поздравил моряков ВМС и рассказал о планах развития флота

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 14:17
Кирилл Буданов рассказал о планах развития флота
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Благодаря уникальному опыту ведения войны на море, а также мощному научному и промышленному потенциалу, Украина способна стать надежным гарантом морской безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил руководитель Офиса Президента, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в своём поздравлении по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в Telegram.

Глава ОП обратился к матросам, старшинам и офицерам ВМС, подчеркнув, что украинские моряки — настоящая гордость нации, а их достижения уже изменили ход истории.

Буданов поздравил моряков ВМС и рассказал о планах развития флота - фото 1
Сообщение Кирилла Буданова в Telegram. Фото: скриншот

"Уничтожение крейсера "Москва" и других вражеских кораблей, участие в освобождении Змеиного и черноморских платформ, многочисленные миссии на море и побережье — агрессивное наглость Москвы утоплена в Черном море", — отметил Буданов.

В то же время для обеспечения будущей безопасности государства Украина обязана и в дальнейшем системно укреплять свой флот. По словам главы Офиса Президента, современные вызовы требуют активного развития целого ряда направлений.

Читайте также:

"Мы обязаны укреплять их и в дальнейшем: беспилотные системы, авиационную составляющую, современный «москитный» флот, береговые ракетные комплексы и корабли. Это требования времени и будущей безопасности Украины", — подчеркнул он.

Буданов выразил глубокое уважение всем защитникам, которые сейчас держат оборону на море, и молодым воинам, которые только начинают свой путь в рядах ВМС ВСУ.

Также глава ОП призвал склонить головы в вечном почтении перед памятью моряков, отдавших свои жизни за свободу Украины, и добавил: "Мы вернем все, что по праву принадлежит нам".

Ранее Кирилл Буданов вместе с командой специалистов впервые публично представил серию ударных морских дронов, способных уничтожать вражеские корабли и самолеты.

Также Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов призвал мир усилить давление на Россию ради спасения жизней украинцев.

ВМС моряки Кирилл Буданов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации