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Головна Новини дня Буданов керується державним інтересом, а не амбіціями: Кулеба

Буданов керується державним інтересом, а не амбіціями: Кулеба

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 11:44
Буданов керується державним інтересом, а не амбіціями: Кулеба
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Ексочільник ГУР Кирило Буданов обійняв посаду керівника Офісу президента України, керуючись насамперед інтересами держави. Він розумів формат роботи на цій посаді.

Таку думку колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у відео, опублікованому на YouTube-каналі "Радіо Свобода", передає Новини.LIVE.

Кулеба: Буданов керується державним інтересом

"Буданов же не просто так став керівником Офісу президента. Напевно, він бачить у цьому, по-перше, свою державницьку місію, а по-друге, якусь модель політичного майбутнього", — сказав Кулеба. 

Водночас він зауважив, що, погоджуючись очолити Офіс президента, Буданов розумів формат роботи на цій посаді: "Генерал Буданов міг взагалі не йти на посаду керівника Офісу президента України, якби не передбачав, що це має на увазі формат співробітництва".

Також Кулеба зазначив, що добре знає Буданова.

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"Я впевнений, що Буданов керується в цій ситуації державним інтересом", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Буданов попередив про екскалацію зі сторони Польщі. Це може відбутися на річницю Волинської трагедії. Проте очільник ОП сподівається, що відносини між Україною та Польщею врегулюються.

Також Буданов повідомив, що вже цього роу може завершитись активна фаза війни. За його словами, завершення війни відбуватиметься одночасно як на фронті, так і на рівні політичних рішень.

Офіс президента Дмитро Кулеба Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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