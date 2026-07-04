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Головна Новини дня Буданов привітав США з Днем незалежності та подякував за підтримку України

Буданов привітав США з Днем незалежності та подякував за підтримку України

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 16:31
Буданов привітав США з Днем незалежності та подякував за підтримку України
Термінова новина

Керівник Офісу Президента України України Кирило Буданов привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності. Він подякував американському народу за підтримку України та наголосив на важливості американського лідерства у боротьбі свободи проти тиранії.

Про це Кирило Буданов написав у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

Буданов привітав США з Днем незалежності

Він зазначив, що 250 років тому батьки-засновники США започаткували державу, побудовану на принципах свободи, рівності та невід'ємних прав людини.

За словами Буданова, свобода стала результатом багаторічної боротьби американського народу, а Сполучені Штати з часом перетворилися на "маяк свободи" для всього світу.

"Свобода не далася безкоштовно. Відтоді американський народ захищав свій спосіб життя кров'ю, потом і талантом, аж доки Сполучені Штати Америки не стали беззаперечним маяком свободи для всього людства", — написав він.

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Кирило Буданов наголосив, що сьогодні українці щодня боронять своє право на життя, свободу та прагнення до щастя, протистоячи російській агресії.

Він підкреслив, що у найважчий для України час американський народ підтримав українців та продемонстрував справжнє лідерство.

"У нашу найтемнішу годину американський народ відгукнувся на наш заклик, простягнув руку допомоги та надав неоціненну підтримку як беззаперечне втілення американського лідерства — лідерства, необхідного для перемоги свободи над злом", — зазначив керівник Офісу Президента України.

На завершення Буданов висловив вдячність Сполученим Штатам від імені України та привітав американців із національним святом.

"Україна висловлює безмежну вдячність американському народові та разом із вами святкує великий успіх американського експерименту. Боже, благослови Сполучені Штати Америки, і слава Україні!" — написав він. Новина доповнюється...

Кирило Буданов
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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