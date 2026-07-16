Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов про дискусії в суспільстві: емоції не мають послаблювати боротьбу з ворогом

Буданов про дискусії в суспільстві: емоції не мають послаблювати боротьбу з ворогом

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 15:10
Буданов закликав українців зберігати єдність попри суспільні дискусії
Термінова новина

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що українці мають право ставити складні питання владі та вимагати відповідей. За його словами, активна громадянська позиція є ознакою сильного суспільства.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Кирила Буданова.

Буданов зазначив, що дискусії навколо державного управління свідчать про небайдужість громадян, однак вони мають допомагати знаходити правильні рішення та робити країну сильнішою.

За його словами, особисті емоції чи політичні симпатії не повинні ставати причиною послаблення боротьби проти російської агресії.

"Ми не маємо права дозволити емоціям чи суперечкам послабити нашу головну силу — єдність", — наголосив Буданов.

Читайте також:

Керівник Офісу Президента України підкреслив, що вся енергія українського суспільства має бути спрямована на протистояння ворогу. Він додав, що здатність відкрито обговорювати важливі питання та водночас залишатися об’єднаними є однією з головних переваг України.

Буданов також нагадав, що саме завдяки єдності громадянського суспільства, державних інституцій та Сил оборони Україні вдалося вистояти перед повномасштабним вторгненням Росії.

"Єдність, витримка й довіра до української держави сьогодні є такою ж зброєю, як професіоналізм наших військових", — заявив він.

На завершення Буданов наголосив, що майбутнє країни залежить від відповідальності кожного українця, а Україна продовжить боротьбу та вистоїть. Новина доповнюється...
 

Кирило Буданов
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації