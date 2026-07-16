Буданов закликав українців зберігати єдність попри суспільні дискусії

Термінова новина

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що українці мають право ставити складні питання владі та вимагати відповідей. За його словами, активна громадянська позиція є ознакою сильного суспільства.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Кирила Буданова.

Буданов зазначив, що дискусії навколо державного управління свідчать про небайдужість громадян, однак вони мають допомагати знаходити правильні рішення та робити країну сильнішою.

За його словами, особисті емоції чи політичні симпатії не повинні ставати причиною послаблення боротьби проти російської агресії.

"Ми не маємо права дозволити емоціям чи суперечкам послабити нашу головну силу — єдність", — наголосив Буданов.

Читайте також:

Керівник Офісу Президента України підкреслив, що вся енергія українського суспільства має бути спрямована на протистояння ворогу. Він додав, що здатність відкрито обговорювати важливі питання та водночас залишатися об’єднаними є однією з головних переваг України.

Буданов також нагадав, що саме завдяки єдності громадянського суспільства, державних інституцій та Сил оборони Україні вдалося вистояти перед повномасштабним вторгненням Росії.

"Єдність, витримка й довіра до української держави сьогодні є такою ж зброєю, як професіоналізм наших військових", — заявив він.

На завершення Буданов наголосив, що майбутнє країни залежить від відповідальності кожного українця, а Україна продовжить боротьбу та вистоїть. Новина доповнюється...

