Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский почтил память сенатора Грема и призвал оказывать давление на РФ

Зеленский почтил память сенатора Грема и призвал оказывать давление на РФ

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 11:46
Зеленский почтил память Линдси Грэма и призвал усилить давление на РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в специальной поминальной службе в Вашингтоне, посвященной сенатору Линдси Грэму. Глава государства подчеркнул, что лучшей данью памяти политика станет продолжение борьбы за цели, которые он поддерживал, в частности помощь Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил после церемонии почтения памяти, передает Новини.LIVE.

Зеленский вспомнил о поддержке Украины со стороны Грэма

Президент отметил, что недавно встречался с сенатором Линдси Грэмом, и символичным стал тот факт, что его последней зарубежной поездкой был визит в Киев.

По словам Зеленского, во время беседы они обсуждали дальнейшую поддержку Украины и необходимость усиления давления на Россию.

Глава государства заявил, что сейчас можно увидеть результаты этой работы, а лучшим способом почтить память сенатора будет достижение того, за что он выступал.

Читайте также:

"Лучший способ почтить его память — это достичь того, за что он боролся, в частности в отношении Украины", — отметил Зеленский.

Украина призвала США продолжать давление на Россию

Президент подчеркнул, что России нельзя позволить затягивать войну, а Соединенные Штаты располагают необходимыми инструментами для усиления давления на Кремль.

По словам Зеленского, важно, чтобы Украина и США продолжали работать вместе для достижения общих целей.

"Президент Трамп располагает всеми необходимыми инструментами. Было бы правильно работать вместе именно так", — сказал глава государства.

Также Зеленский поблагодарил членов Конгресса и Сената США за поддержку Украины.

"Искренне благодарен за то, что у Украины есть такие друзья", — добавил президент, обращаясь к сенатору Грему. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации