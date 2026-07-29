Зеленский почтил память Линдси Грэма и призвал усилить давление на РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в специальной поминальной службе в Вашингтоне, посвященной сенатору Линдси Грэму. Глава государства подчеркнул, что лучшей данью памяти политика станет продолжение борьбы за цели, которые он поддерживал, в частности помощь Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил после церемонии почтения памяти, передает Новини.LIVE.

Зеленский вспомнил о поддержке Украины со стороны Грэма

Президент отметил, что недавно встречался с сенатором Линдси Грэмом, и символичным стал тот факт, что его последней зарубежной поездкой был визит в Киев.

По словам Зеленского, во время беседы они обсуждали дальнейшую поддержку Украины и необходимость усиления давления на Россию.

Глава государства заявил, что сейчас можно увидеть результаты этой работы, а лучшим способом почтить память сенатора будет достижение того, за что он выступал.

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"Лучший способ почтить его память — это достичь того, за что он боролся, в частности в отношении Украины", — отметил Зеленский.

Украина призвала США продолжать давление на Россию

Президент подчеркнул, что России нельзя позволить затягивать войну, а Соединенные Штаты располагают необходимыми инструментами для усиления давления на Кремль.

По словам Зеленского, важно, чтобы Украина и США продолжали работать вместе для достижения общих целей.

"Президент Трамп располагает всеми необходимыми инструментами. Было бы правильно работать вместе именно так", — сказал глава государства.

Также Зеленский поблагодарил членов Конгресса и Сената США за поддержку Украины.

"Искренне благодарен за то, что у Украины есть такие друзья", — добавил президент, обращаясь к сенатору Грему. Новость дополняется...