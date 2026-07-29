Зеленський вшанував пам'ять про Ліндсі Грема та закликав посилити тиск на РФ

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у спеціальній меморіальній службі у Вашингтоні, присвяченій сенатору Ліндсі Грему. Глава держави наголосив, що найкращою даниною пам’яті політика буде продовження боротьби за цілі, які він підтримував, зокрема допомогу Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив після церемонії вшанування, передає Новини.LIVE.

Зеленський згадав підтримку України з боку Грема

Президент зазначив, що нещодавно зустрічався із сенатором Ліндсі Гремом, а символічним став той факт, що його останньою закордонною поїздкою був візит до Києва.

За словами Зеленського, під час розмови вони обговорювали подальшу підтримку України та необхідність посилення тиску на Росію.

Глава держави заявив, що зараз можна побачити результати цієї роботи, а найкращим способом вшанувати пам’ять сенатора буде досягнення того, за що він виступав.

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"Найкращий спосіб ушанувати його пам’ять — це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України", — зазначив Зеленський.

Україна закликала США продовжувати тиск на Росію

Президент наголосив, що Росії не можна дозволити затягувати війну, а Сполучені Штати мають необхідні інструменти для посилення тиску на Кремль.

За словами Зеленського, важливо, щоб Україна та США продовжували працювати разом задля досягнення спільних цілей.

"Президент Трамп має всі необхідні інструменти. Було б правильно працювати разом саме так", — сказав глава держави.

Також Зеленський подякував членам Конгресу та Сенату США за підтримку України.

"Щиро вдячний, що Україна має таких друзів", — додав президент, звертаючись до сенатора Грема. Новина доповнюється...