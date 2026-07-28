Зеленський і Нетаньягу поспілкувалися перед початком церемонії прощання з Гремом

Зеленський і Нетаньягу поговорили перед прощанням із сенатором Гремом
Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 21:49
Термінова новина
Зеленський і Нетаньягу провели коротку розмову перед початком церемонії прощання із сенатором Гремом
Нагадаємо, обидва лідери раніше по черзі зустрічалися з Дональдом Трампом у Білому домі.
Президенту України та прем’єру Ізраїлю є, що обговорити з огляду на те, що війни, від яких потерпають їхні країни, все більше перетинаються.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама