Зеленський і Нетаньягу поспілкувалися перед початком церемонії прощання з Гремом

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Зеленський і Нетаньягу провели коротку розмову перед початком церемонії прощання із сенатором Гремом



Нагадаємо, обидва лідери раніше по черзі зустрічалися з Дональдом Трампом у Білому домі.



Президенту України та прем’єру Ізраїлю є, що обговорити з огляду на те, що війни, від яких потерпають їхні країни, все більше перетинаються.

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