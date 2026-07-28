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Головна Новини дня Зеленський і Нетаньягу поговорили перед прощанням із сенатором Гремом

Зеленський і Нетаньягу поговорили перед прощанням із сенатором Гремом

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 21:49
Зеленський і Нетаньягу поспілкувалися перед початком церемонії прощання з Гремом
Термінова новина

Зеленський і Нетаньягу провели коротку розмову перед початком церемонії прощання із сенатором Гремом
 
Нагадаємо, обидва лідери раніше по черзі зустрічалися з Дональдом Трампом у Білому домі.
 
Президенту України та прем’єру Ізраїлю є, що обговорити з огляду на те, що війни, від яких потерпають їхні країни, все більше перетинаються.

Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна
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