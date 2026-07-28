Буданов об Оленевке: преступление РФ не будет забыто, пленных вернут

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов вспомнил об украинских военнопленных, погибших в результате трагедии в Оленевке. Он заявил, что российское преступление не будет забыто, а Украина продолжает работать над возвращением всех пленных.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём обращении, передает Новини.LIVE.

Буданов напомнил о трагедии в Оленевке

Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты четыре года назад совершили массовое убийство украинских военнопленных в Оленевке.

По его словам, это преступление стало одним из самых тяжких проявлений российского террора против украинцев и не останется без последствий.

Напоминание о трагедии в Оленевке. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Украина борется за возвращение пленных

Глава ОП подчеркнул, что необходимо помнить всех украинских военных и гражданских лиц, погибших в российском плену из-за пыток и бесчеловечных условий содержания.

Читайте также:

Он также отметил, что часть украинских защитников и гражданских лиц до сих пор находится в российском плену.

По словам Буданова, возвращение всех украинцев домой остается одним из главных приоритетов государства.

"Мы боремся за каждого и не остановимся, пока не вернем из плена всех", — подчеркнул он.

Кирилл Буданов почтил память погибших украинцев и заявил, что их подвиг не будет забыт.

Пост Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 28 июля, в Украине чтят память военных, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые погибли, были замучены или казнены во время пребывания в российском плену. Эту памятную дату учредили, чтобы отдать дань уважения всем украинцам, ставшим жертвами жестокого обращения со стороны российских оккупантов, а также напомнить о необходимости привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.

Ранее Новини.LIVE писали, что Верховная Рада поддержала обращение к президенту Украины о первоочередном возвращении из российского плена тяжелораненых защитников Мариуполя, пострадавших в результате теракта в Оленевке. Депутатский запрос инициировал народный депутат Александр Ковалев, а решение поддержали 272 парламентария.