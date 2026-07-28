Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий

Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 09:43
Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий, полонених повернуть
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов згадав українських військовополонених, які загинули внаслідок трагедії в Оленівці. Він заявив, що російський злочин не буде забутий, а Україна продовжує працювати над поверненням усіх полонених.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Буданов нагадав про трагедію в Оленівці

Кирило Буданов заявив, що російські окупанти чотири роки тому скоїли масове вбивство українських військовополонених в Оленівці.

За його словами, цей злочин став одним із найтяжчих проявів російського терору проти українців та не залишиться без наслідків.

Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий - фото 1
Нагадування про трагедію в Оленівці. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Україна бореться за повернення полонених

Очільник ОП наголосив, що необхідно пам’ятати всіх українських військових і цивільних, які загинули в російському полоні через катування та нелюдські умови утримання.

Читайте також:

Він також зазначив, що частина українських захисників і цивільних досі перебуває в російському полоні.

За словами Буданова, повернення всіх українців додому залишається одним із головних пріоритетів держави.

"Боремося за кожного й не зупинимося, доки не повернемо з полону всіх", — наголосив він.

Кирило Буданов вшанував пам’ять загиблих українців та заявив, що їхній подвиг не буде забутий

Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий - фото 2
Допис Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що у вівторок, 28 липня, в Україні вшановують пам’ять військових, учасників добровольчих формувань і цивільних громадян, які загинули, були закатовані або страчені під час перебування в російському полоні. Цю пам’ятну дату запровадили, щоб віддати шану всім українцям, які стали жертвами жорстокого поводження з боку російських окупантів, а також нагадати про необхідність притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада підтримала звернення до президента України щодо першочергового повернення з російського полону важкопоранених захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Депутатський запит ініціював народний депутат Олександр Ковальов, а рішення підтримали 272 парламентарі.

полонені Кирило Буданов загиблі
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації