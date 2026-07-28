Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий, полонених повернуть

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов згадав українських військовополонених, які загинули внаслідок трагедії в Оленівці. Він заявив, що російський злочин не буде забутий, а Україна продовжує працювати над поверненням усіх полонених.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Буданов нагадав про трагедію в Оленівці

Кирило Буданов заявив, що російські окупанти чотири роки тому скоїли масове вбивство українських військовополонених в Оленівці.

За його словами, цей злочин став одним із найтяжчих проявів російського терору проти українців та не залишиться без наслідків.

Нагадування про трагедію в Оленівці. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Україна бореться за повернення полонених

Очільник ОП наголосив, що необхідно пам’ятати всіх українських військових і цивільних, які загинули в російському полоні через катування та нелюдські умови утримання.

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Він також зазначив, що частина українських захисників і цивільних досі перебуває в російському полоні.

За словами Буданова, повернення всіх українців додому залишається одним із головних пріоритетів держави.

"Боремося за кожного й не зупинимося, доки не повернемо з полону всіх", — наголосив він.

Кирило Буданов вшанував пам’ять загиблих українців та заявив, що їхній подвиг не буде забутий.

Допис Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що у вівторок, 28 липня, в Україні вшановують пам’ять військових, учасників добровольчих формувань і цивільних громадян, які загинули, були закатовані або страчені під час перебування в російському полоні. Цю пам’ятну дату запровадили, щоб віддати шану всім українцям, які стали жертвами жорстокого поводження з боку російських окупантів, а також нагадати про необхідність притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада підтримала звернення до президента України щодо першочергового повернення з російського полону важкопоранених захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Депутатський запит ініціював народний депутат Олександр Ковальов, а рішення підтримали 272 парламентарі.