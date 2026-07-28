Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий, полонених повернуть

Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов згадав українських військовополонених, які загинули внаслідок трагедії в Оленівці. Він заявив, що російський злочин не буде забутий, а Україна продовжує працювати над поверненням усіх полонених.
Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.
Буданов нагадав про трагедію в Оленівці
Кирило Буданов заявив, що російські окупанти чотири роки тому скоїли масове вбивство українських військовополонених в Оленівці.
За його словами, цей злочин став одним із найтяжчих проявів російського терору проти українців та не залишиться без наслідків.
Україна бореться за повернення полонених
Очільник ОП наголосив, що необхідно пам’ятати всіх українських військових і цивільних, які загинули в російському полоні через катування та нелюдські умови утримання.
Він також зазначив, що частина українських захисників і цивільних досі перебуває в російському полоні.
За словами Буданова, повернення всіх українців додому залишається одним із головних пріоритетів держави.
"Боремося за кожного й не зупинимося, доки не повернемо з полону всіх", — наголосив він.
Кирило Буданов вшанував пам’ять загиблих українців та заявив, що їхній подвиг не буде забутий.
Новини.LIVE писали, що у вівторок, 28 липня, в Україні вшановують пам’ять військових, учасників добровольчих формувань і цивільних громадян, які загинули, були закатовані або страчені під час перебування в російському полоні. Цю пам’ятну дату запровадили, щоб віддати шану всім українцям, які стали жертвами жорстокого поводження з боку російських окупантів, а також нагадати про необхідність притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада підтримала звернення до президента України щодо першочергового повернення з російського полону важкопоранених захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Депутатський запит ініціював народний депутат Олександр Ковальов, а рішення підтримали 272 парламентарі.