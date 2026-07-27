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Головна Новини дня День пам'яті жертв російського полону: чому його відзначають 28 липня

День пам'яті жертв російського полону: чому його відзначають 28 липня

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Дата публікації: 27 липня 2026 07:20
28 липня День пам'яті загиблих у російському полоні: історія та значення дати
Свічки в пам’ять про загиблих на Майдані незалежності. Фото: Суспільне

У вівторок, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять Захисників і Захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату встановили для вшанування всіх українців, які стали жертвами жорстокого поводження з боку російських окупантів. Вона також покликана нагадати про необхідність покарання винних у воєнних злочинах.

Новини.LIVE розповідають, чому цей день відзначають саме 28 липня.

Чому День пам'яті відзначають саме 28 липня

Дату 28 липня Верховна Рада України визначила Днем вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили теракт у колишній Волноваській виправній колонії біля окупованої Оленівки на Донеччині. У бараці, де утримували українських військовополонених, стався вибух, унаслідок якого загинули десятки захисників України, ще багато людей отримали поранення.

Оленівка
Колонія в Оленівці після теракту. Фото: Reuters

Трагедія в Оленівці стала одним із найгучніших злочинів Росії проти українських військовополонених та викликала широкий міжнародний резонанс.

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Кого вшановують цього дня

Пам'ятна дата присвячена не лише військовополоненим, які загинули в Оленівці. Цього дня вшановують усіх українських військовослужбовців, добровольців і цивільних громадян, які були страчені, закатовані або загинули під час перебування в російському полоні.

Йдеться про людей, які стали жертвами катувань, нелюдського поводження, позасудових страт та інших порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених Росією під час повномасштабної війни.

Як в Україні вшановують пам'ять загиблих

Щороку 28 липня по всій країні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання, покладання квітів і тематичні акції. У різних містах родини полонених, ветерани, військові та небайдужі українці збираються, щоб віддати шану тим, хто не повернувся з російського полону.

Також цього дня згадують тих, хто досі перебуває в неволі, та закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля звільнення українських полонених і притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Запровадження пам'ятної дати є не лише символом пошани до загиблих, а й нагадуванням про злочини, скоєні під час війни. Вона покликана зберегти пам'ять про українців, які віддали життя або стали жертвами катувань у полоні, а також засвідчити, що такі злочини не мають залишитися безкарними.

Як писали Новини.LIVE, у російському полоні наразі перебувають щонайменше 1 878 верифікованих цивільних українців, однак реальна кількість незаконно утримуваних може бути значно більшою. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є понад 16 тисяч цивільних, які можуть перебувати на території РФ або на тимчасово окупованих територіях. Він також наголосив, що міжнародне право забороняє утримувати цивільних у полоні, однак Росія системно порушує ці норми.

Також Новини.LIVE повідомляли, що найважче Україні повернути з російського полону оборонців Маріуполя. Лубінець пояснив, що не розголошує кількість таких військовополонених через особливості переговорного процесу з Росією. Водночас держава насамперед прагне звільнити важкопоранених, тяжкохворих та тих військових, які найдовше перебувають у неволі.

полонені Оленівка День пам'яті захисників України
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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