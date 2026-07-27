28 июля — День памяти погибших в российском плену: история и значение даты

Свечи в память о погибших на Майдане Независимости. Фото: Суспільне

Во вторник, 28 июля, в Украине чтят память защитников и защитниц, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену. Эту памятную дату установили в честь всех украинцев, ставших жертвами жестокого обращения со стороны российских оккупантов. Она также призвана напомнить о необходимости наказания виновных в военных преступлениях.

Новини.LIVE рассказывают, почему этот день отмечают именно 28 июля.

Почему День памяти отмечают именно 28 июля

Верховная Рада Украины объявила 28 июля Днём памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Именно в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские войска совершили теракт в бывшей Волновахской исправительной колонии возле оккупированной Оленевки в Донецкой области. В бараке, где содержались украинские военнопленные, произошел взрыв, в результате которого погибли десятки защитников Украины, ещё многие люди получили ранения.

Колония в Оленевке после теракта. Фото: Reuters

Трагедия в Оленевке стала одним из самых громких преступлений России против украинских военнопленных и вызвала широкий международный резонанс.

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Кого чтят в этот день

Памятная дата посвящена не только военнопленным, погибшим в Оленевке. В этот день чтят память всех украинских военнослужащих, добровольцев и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли во время пребывания в российском плену.

Речь идет о людях, ставших жертвами пыток, бесчеловечного обращения, внесудебных казней и других нарушений международного гуманитарного права, совершенных Россией во время полномасштабной войны.

Как в Украине чтят память погибших

Ежегодно 28 июля по всей стране проходят мемориальные мероприятия, минуты молчания, возложение цветов и тематические акции. В разных городах семьи пленных, ветераны, военные и неравнодушные украинцы собираются, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из российского плена.

Также в этот день вспоминают тех, кто до сих пор находится в плену, и призывают международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения украинских пленных и привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.

Установление памятной даты является не только символом уважения к погибшим, но и напоминанием о преступлениях, совершенных во время войны. Она призвана сохранить память об украинцах, отдавших жизнь или ставших жертвами пыток в плену, а также засвидетельствовать, что такие преступления не должны остаться безнаказанными.

Как писали Новини.LIVE, в российском плену в настоящее время находятся по меньшей мере 1 878 проверенных гражданских украинцев, однако реальное количество незаконно удерживаемых может быть значительно больше. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числятся более 16 тысяч гражданских лиц, которые могут находиться на территории РФ или на временно оккупированных территориях. Он также подчеркнул, что международное право запрещает удерживать гражданских лиц в плену, однако Россия систематически нарушает эти нормы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украине сложнее всего вернуть из российского плена защитников Мариуполя. Лубинец пояснил, что не разглашает количество таких военнопленных из-за особенностей переговорного процесса с Россией. В то же время государство в первую очередь стремится освободить тяжелораненых, тяжелобольных и тех военных, которые дольше всех находятся в плену.