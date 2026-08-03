Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: Україна є одним із головних опорних просторів Європи

Буданов: Україна є одним із головних опорних просторів Європи

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 10:41
Буданов: Україна є одним із головних опорних просторів Європи
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Україна була й залишається одним із головних опорних просторів Європи. Втім для збереження цього статусу ми маємо діяти активно й формувати власний вплив.

Про це написав керівник Офісу президента Кирило Буданов  у Facebook після виступу в Школі стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи, передає Новини.LIVE.

Очільник ОП: Світ не ділиться на союзників і ворогів

За словами Буданова, у сучасній геополітиці немає місця слабким чи пасивним державам, а ті, хто не будує власну суб’єктність, неминуче потрапляють під вплив інших.

"Україна була й залишається одним із головних опорних просторів Європи. Проте в геополітиці немає місця слабким чи пасивним. Якщо ми не будуємо власну суб’єктність і не чинимо власний вплив, ми потрапляємо під вплив інших", — зазначив Буданов.

Він наголосив, що нині геополітика не обмежується лише воєнним контролем територій. Реальний вплив держави, за його словами, визначається балансом різних видів сили.

Читайте також:

"Справжній вплив визначається балансом воєнної, економічної, технологічної, політико-інформаційної, демографічної та духовної сили", — написав керівник ОП.

Буданов повідомив, що під час виступу йшлося про геополітичні тертя та сили, що визначають новий порядок денний. За його словами, зі слухачами обговорили фундаментальні речі, від яких залежить виживання та розвиток держав у XXI столітті.

Керівник ОП також зазначив, що світ не варто розглядати лише через поділ на союзників і ворогів.

"Світ не ділиться на союзників і ворогів. Світ ділиться на тих, хто формує правила, і тих, хто змушений за ними жити", — наголосив Буданов.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов системно послаблює технологічний потенціал російської армії завдяки спецопераціям, спрямованим проти ключових військових фахівців РФ. За словами військового експерта Віталія Олещука, ліквідація операторів БпЛА, інженерів і спеціалістів із сучасних систем завдає Росії значно більших втрат, ніж знищення пересічного особового складу. Експерт наголосив, що такі дії є частиною послідовної стратегії зі знищення технологічної еліти російської армії.

Крім того, військовий блогер і експерт Олександр Карпюк заявив, що Кирило Буданов демонструє ефективну роботу на міжнародному напрямку. За його словами, Буданов успішно вибудовує комунікацію з іноземними партнерами та сприяє просуванню українських інтересів за кордоном. Експерт також зазначив, що такий досвід може бути корисним для подальшої роботи на державному рівні.

Україна Європа Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації